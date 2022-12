MasterChef Ecuador: lo que deben hacer los participantes para no quedar eliminados

MasterChef Ecuador da la oportunidad a concursantes de demostrar su talento culinario para darse a conocer a nacional. Aunque el reality show de arte culinario es una de las producciones más consumidas, la realidad de quienes participan allí es resistir la presión de los expertos. Además, sí están en peligro de salir debe tener claro lo que deben hacer.

De acuerdo al Instagram del programa, cada uno de los participantes son quienes deben seguir al pie de letras las reglas. Esto los puede colocar en el balcón del reality y continuar demostrando su talento en los siguientes retos.

“En una eliminación los cocineros no pueden arriesgarse, deben ir a los que saben y escuchar las relaciones de los jueces”, es el consejo de oro a seguir para que no salir de la producción.

Además de la creatividad que tiene cada uno de los participantes, otro de los factores que toman en cuenta los jueces es la forma en como decoran los paltos.

No basta con que el sabor sea bueno, si es que la carta de presentación no es llamativa, lastimosamente no se tendrá la aprobación de los expertos culinarios que se encargan de escoger a los mejores.

Asimismo, si ellos reconocen el talento de cada uno, lo que hacer es tomar el papel de un guía como le sucedió a Vicky. A la participante le reconocieron su sazón. Sin embargo, se considera que tiene mucho que aprender.

