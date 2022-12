Lazito dedicó contundentes palabras a la ´Veneno´ Torres tras cierre de ´De Boca en Boca´: “Que nos quede de lección”

El cierre del programa de farándula que acumulaba más de 7 años de trayectoria en la televisión ecuatoriana, sigue dando de que hablar y hay quienes aún no salen de su asombro. ´De Boca en Boca´ anunció su salida, sin previo aviso, de la nada, solo dejando saber que los costos de producción ya no eran costeables.

Tras esta noticia, ha habido más de un rostro lamentando y a su vez comentando la controversial decisión que ha generado tanto preguntas como opiniones encontradas, una de ellas, fue la del presentador ´Lazito´, panelista de ´Los Hackers de la farándula´, quien se tomó un espacio para reflexionar acerca de los miembros que hacían parte ´De Boca en Boca´, e hizo una mención puntual de uno de ellos, Silvana Torres.

“Hace dos semanas veíamos a una Veneno Torres tildarnos de mamarrachos, hace dos semanas veíamos a una Veneno Torres ningunearnos, o de cierta manera no entrevistando a actores reconocidos, por algo personal de ella, porque tal vez ella no los creía importantes, hace dos semanas veíamos a esta misma presentadora descalificar el trabajo del resto, decir que era la mejor, yo en lo personal nunca he tenido ningún problema con ella” dijo Leonardo Quezada.

De igual forma, ´Lazito´ sacó a colación el momento cuando la ´Veneno´ dijo que jamás se sentaría a comer con él “cuando le dieron alguna vez mi nombre dijo que jamás se sentaría a tomarse ni siquiera una taza de café conmigo, hoy lo único que puedo decir es que, esto que nos quede de lección señores, porque efectivamente en este medio tan lindo, donde a todos nos gusta, somos pasajeros, disfrutaremos el tiempo en el que estemos”, agregó como llamado de atención el presentador.

Hasta el momento, el único de los panelistas que se ha pronunciado acerca del ya extinto programa, es Marlon Acosta.