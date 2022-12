Marlon Acosta se pronunció tras el cierre de De Boca en Boca: “Contra mi voluntad me toca cerrar este ciclo”

La salida del aire de ´De Boca en Boca´, uno de los programas de farándula que acumulaba ya una trayectoria cercana a los 10 años dentro de la señal de TC televisión, ha sido centro de polémica y a su vez de tristeza, no solo para sus televidentes, sino también para quienes hicieron parte de el desde sus inicios.

Marlon Acosta, uno de los presentadores que abrió el telón del popular espacio de ´los dueños del negocio´ se pronunció por medio de su cuenta en Instagram, dejando en evidencia sus sentimientos de cara al cierre al programa que por muchos años hizo parte de su vida y con el que incluso se imaginaba por más tiempo.

El panelista publicó un video que deja ver uno de los episodios de ´De Boca en Boca´ en los que fueron sus inicios, en donde incluso se ve la participación de uno de sus antiguos panelistas, Miguel Cedeño, quien falleció el pasado junio de este 2022.

En la grabación también se puede ver a Lissette Cedeño, quien hasta el día de su cierre del espacio de farándula también formó parte del programa, pero que en ese video en particular, se echa de ver mucho más joven.

“Hace 7 años y 6 meses inicié este gran sueño llamado De Boca en Boca, programa al que le dediqué mi vida entera, por que siempre he sido apasionado con las cosas que hecho a lo largo de ya casi 20 años trabajando en tv, les cuento algo, mi aspiración fue cumplir 10 años al aire y ahí cerrarlo, siempre le decía a Miguel Cedeño herma cumplimos 10 años y luego de eso hacemos solo tu programa de entrevistas, lamentablemente ninguno de los dos planes se pudieron dar ya que no siempre se dan las cosas como uno quiere, hoy contra mi voluntad me toca cerrar este ciclo, pero lo cierro con la satisfacción de haber sido mientras duró el mejor programa y el número 1 en la farándula ecuatoriana”, es parte del texto que acompaña al episodio que decidió compartir el ecuatoriano.

Asimismo y para cerrar Marlon dio las gracias a todo el equipo que hizo posible que ´De Boca en Boca´ se mantuviese en el tiempo por tantos años. “Infinitas gracias al gran equipo de talentos, producción, edición, operaciones, promociones, vestuario, maquillaje, tramoya, etc que me acompañó durante todo este tiempo para convertirnos en lo que fuimos, pusieron lo mejor de cada uno de ustedes para sacar adelante este programa ganador”.