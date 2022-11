Carolina Jaume reveló que le ofrecieron tener relaciones íntimas para poder ingresar a la televisión: “Me pasó en Ecuavisa y denuncié”

Luego de la salida de Carolina Jaume de Ecuavisa reapareció con su propio programa en el canal de YouTube. “El hueco de la Jaume” tiene su espacio dentro del canal de Jonathan Estrada y se estrenó el pasado 24 de noviembre. En su espacio, la actriz reveló una situación que le tocó vivir cuando estaba iniciando en la televisión nacional.

La guayaquileña tuvo que contestar varias preguntas sobre su vida entre picantes y formales. Si se negaba debía ingerir un shot. “Que me pregunten lo que les de la gana y que jamás se han atrevido a preguntarme”, “Ahora hago Youtube porque me botan de los canales”, “Si Marián Sabaté es la reina de la prensa rosa, la Jaume es la reina y la que vende”, fue una de las respuestas que dio durante su espacio de preguntas.

Sin embargo, lo que dejó atónitos fue una pregunta que le hizo Estrada sobre sus inicios en la televisión. Y es que la actriz admitió que recibió una propuesta indebida de un personaje de Ecuavisa la cual terminó denunciando.

“¿Es verdad que para entrar a la tv por primera vez te ofrecieron acostarte (con alguien)”, leyó Jonathan Estrada.

“No, en Ecuavisa me pasó una vez. Me pasó con alguien que ya no trabaja en Ecuavisa porque lo denuncié, alguien que trabaja en marketing y era extranjero y fue horrible porque prácticamente puso mi trabajo sobre sus deseos carnales y la mayoría de las mujeres se quedan calladas, yo hablé en ese entonces”, confesó.

Mira el primer episodio completo de “El hueco de la Jaume”: