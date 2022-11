Kike Jav y Tami Rivera perdidos en Qatar: “Casi nos van secuestrando”

Tras el arribo a Qatar del influencer Kike Jav y su novia Tami Rivero, los lives de Facebook de la pareja se han convertido prácticamente en una teleserie, un capítulo mejor que el otro y con más emoción en cada avance.

Y es que desde su llegada al país arábico, los ecuatorianos han narrado cada por menor y detalle de todo lo que les ha ido sucediendo, incluyendo la buena nueva de la pedida de novios oficial, por parte del cantante chichero, a la modelo.

En una de sus más recientes transmisiones, los novios hablaron de una de sus salidas por Qatar y de todo lo que vivieron para poder ir en busca de una cerveza, puesto que en los partidos de fútbol que se celebran en el país, está prohibido el consumo de licor y aseguraron que no solo se perdieron, sino que por poco fueron raptados.

“Ayer fuimos al Fifa fan fest y allí había cerveza, pucha ya yo extrañaba la cerveza como no tienen idea (...) vimos el partido de Francia que estaba super bueno y luego casi nos van raptando”, dijeron en conversación la pareja, quienes al mismo tiempo narraron de a poco como fue todo el episodio del casi secuestro.

Historia de un secuestro fallido

Para comenzar, el también empresario explicó que el Fifa Fan fest quedaba muy retirado de cualquier parada de bus o metro y que tanto él como Tami se encontraban casi descargados por completo, por lo que allí comenzó la travesía, a su salida del campo.

“Ahí se aparecieron unos morenitos y nos dijeron así como que ´nosotros les guiamos´ nos dieron agua y después nos dijeron nosotros les llevamos y nosotros que chévere estos manes, yapo nos hicieron coger el metro, estábamos cogiendo otro metro, cuando de la nada yo como que me doy cuenta, nosotros les dijimos estamos quedándonos por Boulevard y ellos me dijeron como que si conocemos (...) estábamos descomunicados, no teníamos dinero, o sea solo dólares y estábamos por ahí botados, cuando yo me doy cuenta en el metro que estábamos yendo totalmente al otro lado y nosotros le decimos ¿estamos yendo bien? ´sí, si estamos yendo bien que no se que´ cuando ya nos bajamos del metro (...) los manes nos dicen que mi carro está parqueado aquí, que yo les voy a dejar y de ahí sacan una funda con unas cosas como de tabaco y nosotros Thanks pero no, gracias, nos querían hacer alguna cosa, pero literal nos estaban llevando a otro lado por completo (...) nos paniqueamos y nos fuimos”, dijeron.

Asimismo, como para variar, los ecuatorianos realizaron su live desde una parada de bus, la cual podría decirse parecía un hotel de lujo, e incluía hasta aire acondicionado y espacios para poder cargar los celulares, desde allí Kike y Tami dijeron estar perdidos nuevamente.

“Estamos perdidos, estamos en una parada de bus. Estamos por aquí, caminando, tratando de ubicarnos por donde estamos”.