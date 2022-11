Totalmente maquillada y producida, María Fernanda Ríos se montó en las canoas de la Playita del Guasmo y se ganó las críticas

La actriz María Fernanda Ríos, quien se encuentra en campaña política desde agosto de este año como candidata a la Viceprefectura del Guayas, se ha llevado todas las críticas por haber asistido muy formal a un recorrido por los sectores populares de Guayaquil donde tuvo que subirse a una canoa de pesca con un vestido muy apretado.

Ríos estuvo en la Playita del Guasmo luciendo un vestido rojo muy ajustado, gorra y un maquillaje impecable, es decir “toda una producción” para recorrer un sector muy popular de la provincia. En redes, unos los vieron con agrado y otros estuvieron totalmente en contra.

“Feliz Día Mundial de la Pesca. Vean las fotos hasta el final, ‘primero muerta que sencilla”. Gracias por recibirnos en la playita del Guasmo”, dijo Mafer Ríos en su publicación.

Mafer Ríos se encontraba con los moradores de la zona pesquera, junto a Nicolás Lapentti, quien es candidato a la Prefectura del Guayas. Además, agradeció por el “recibimiento, el cariño, y sobre todo el corviche de pescado” que le dieron y aseguró que llevaba dos más para su novio, el modelo Fercho Gómez, quien aseguró que sí los recibió y la felicitó: “Estaban buenos jaajjaajajajajaja eres tendencia mi amor te amo. Harás todo excelente”.

“Gracias por ayudarme a subirme a la canoa, no sabía que me pedirían que me suba pero ahí estuve bien trepada y con vestido”, agregó en una de sus publicaciones que resume la visita a la Playita del Guasmo.

“Chola superada, pobre pero con estilo. Lo más importante!!! Bien honrada”, escribió en otro de los post en los que pidió a sus seguidores que le envíen por interno “memes de estas fotos” para publicarlas.

Críticas a María Fernanda:

La actriz se volvió tendencia en las redes tras su visita al sector popular ya que indicaban que el ‘outfit’ de la aspirante política estaba fuera de lugar y los internautas no dudaron en comentarlo: “Si quiere estar fashion no le veo problema ponerse un jean, una camiseta con la propaganda electoral o por último una guayabera blanca, y zapatos deportivos. Pero no, vestido, sólo en la cabeza de ella”, dijo una usuaria.

“Dí que desconoces la realidad de tu provincia sin decir que la desconoces: me pongo vestido y tacones para recorrer los recintos”, escribió otro internauta. “Esa cara de pánico de: “Diosito qué hago aquí ya me quiero ir””. “La cara lo dice todo, esta imaginando que camina en un centro comercial”, escribió otro.

María Fernanda Ríos se sumó a la lista de personajes de la televisión que incursiona en la política. Se inscribió el pasado 4 de agosto y es respaldada por el movimiento político Pueblo Unidad y Democracia (PID), que fue creado en abril de 2022.