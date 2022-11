Carlos José Matamoros envió tierno poema a Elena Viteri : ¿Qué pasó con Nathalie Carvajal?

No ha pasado un mes desde el escándalo acontecido con quien fue su prometida, Kathe Lino ´La Puchy´ con quien estuvo a solo un acepto de unir su vida y ya el presentador de televisión Carlos José Matamoros, ha sido vinculado sentimentalmente con dos mujeres. A una le dio un beso al aire, a la otra se le declaró en público, con ambas se ha dejado ver en situaciones un tanto comprometedoras.

Fue luego de no solo haber sido visto, sino también de haber hecho prácticamente una declaración de amor en pleno programa de ´Agárrate´ que al ´Paparazzi´ ahora se le asocia, o al menos queda más que en evidencia, que le encantaría tener algo con la locutora Elena Viteri.

“Para mí, tú eres indomable, ingobernable y como una potra salvaje en la sábana, mis ojos ante tal belleza, no hacen otra cosa que mirar hacia otro lado. El reflejo de tu hermosa vibra y de todo lo que llevas por dentro, me hace pensar que eres definitivamente la dueña del mundo (...) Lamentablemente para mí no es otra cosa que un rumor que entre tu y yo existe algo, pero si en algún momento la vida me diese la oportunidad de que esto fuese no un rumor sino una dulce realidad, yo te adoraría hasta el último día de mi vida”, expresó el presentador ecuatoriano.

Unas palabras que aunque no confirman la existencia de la relación dejan entre dicho que no es por falta de interés, por su parte Elena Viteri también fue abordada por las cámaras de ´Los Hackers de la farándula´ para saber que pasaba entre ella y el ´Paparazzi´ y la locutora tampoco se mostró negada a la idea de un posible romance con Matamoros.

“10 puntos Carlos, es bello. Diez puntos como hombre. Es un caballero, súper atento. Tiene flow, tiene estilo, es lindo, no lo puedo negar, al que le guste no, al que no le guste que pena, es mi punto de vista”, dijo.

¿Qué pasó con Nathalie Carvajal?

Ahora, ya la gente dejó de preguntarse por ´La Puchy´ pues la presentadora pasó hacer historia desde su llegada de Aruba con el ´Paparazzi´, por el momento quedan los que apostaban por un amor entre la chica ex reality Nathalie Carvajal y Carlos José Matamoros.

Hace tan solo unas semanas los presentadores eran inseparables, besos, compañía, camaradería, sin embargo, la misma Nathalie admitió desde la habitación donde se encontraba internada tras ser operada, que Matamoros le quedó mal, pues tal parece que no asistió ni siquiera a ver como seguía luego de su intervención médica.