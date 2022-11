“Llegamos sanos y salvos” Kike Jav y Tami Rivera anuncian su llegada a Qatar

El pasado 12 de noviembre del 2022, Kike Jav publicó un video titulado: “ME VOY AL MUNDIAL” donde anunció emocionado que estaría en Qatar acompañado de su ex novia la modelo Tami Rivera, y mostró la reacción de Tami cuando le comentó de la sorpresa que le tenía. “Quiero agradecerte por cómo has sido conmigo” mencionó Kike Jav.

“Quiero que me acompañes porque enserio has sido una persona incondicional toda esta época y me has ayudado muchísimo en todo”

— Kike Jav