¿En qué país arrancamos con la gira? ¡Lo que se conoce del concierto de Romeo Santos en Ecuador!

Romeo Santos anunció su llegada al país por medio de un video, donde en la descripción, colocó varios emoticones de las banderas de los países hispanos donde realizaría su nueva gira entre ellos Ecuador. El intérprete de “Propuesta Indecente” causó gran impacto en redes sociales.

“La anterior salió en 2014, por lo que hablamos de ocho años en los que he evolucionado y entendido un poco más lo que el público me exige y lo que le gusta y no de mí”.

— Romeo Santos