¡Romeo Santos vendrá en Ecuador! ¿Qué se necesita para que arranque la gira en nuestro país?

El 2023 será un año para bacheatear. El mayor representante del género musical, Romeo Santos, anunció que estará cumpliendo su gira y Ecuador está contemplado para brindar un concierto.

Fue en sus redes sociales donde “El Chico de las Poesías” instó a sus millones de fanáticos a responder una sencilla pero crucial pregunta: ¿Dónde empezar su gira? Los usuarios debían responder con la bandera del país y con ello instar al estadounidense a tomar su decisión; iba ganando nuestro país según se aprecia en la caja de comentarios.

Países contemplados en la gira

Perú

Ecuador

Colombia

Chil

Paraguay

Argentina

Panamá

Bolivia

Honduras

Salvador

Guatemala

Se desconoce hasta el momento el mes que arrancará su gira por América Latina, de igual manera los precios de entradas. Sin embargo, lo que es seguro es que servirá para promocionar su tercer álbum en solitario (Fórmula 3).

El último trabajo discográfico está compuesto por 20 sencillos, donde colaboraciones con Rosalía, Drake y Christian Nodal resaltan.

En una entrevista con GQ España, Anthony (nombre de pila) relató que la Fórmula 3 ha sido la más madura de las tres. “La anterior salió en 2014, por lo que hablamos de ocho años en los que he evolucionado y entendido un poco más lo que el público me exige y lo que le gusta y no de mí. Algo que también diferencia este trabajo de los anteriores es que ahora he podido ahondar en otros géneros que no pude hacer antes”.