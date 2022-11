VIDEO: Bailando destrozaron un auto en el veredazo del concierto de Bad Bunny en Perú

No cabe duda que la presencia de Bad Bunny en Latinoamérica ha causado todo tipo de furor. En Perú, el puertorriqueño brindó dos conciertos en el estadio Nacional de Lima, y al igual que Ecuador, cientos de fanáticos no pudieron entrar por lo que se quedaron en los exteriores para hacer el famoso ‘veredazo’. sin embargo, generaron disturbios y destrozaron un vehículo de un joven mientras bailaban encima del automotor.

Se trata de Moisés Tinoco quien relató que había dejado su auto frente a una comisaría porque pese a que vivía por ese sector, tuvo que dejar ahí su vehículo y poder avanzar hasta su hogar.

Yo vi este video en tiktok y me llené de cólera! Ojalá puedas dar con estos miserables pic.twitter.com/h1UObbsFIT — DooScooby (@Doo_Scooby93) November 18, 2022

En TikTok, se viralizaron videos donde varios jóvenes aparecían bailando y saltando sobre el auto rojo, incluso por los saltos, rompieron los parabrisas y rayaron el vehículo. El joven denunció que la Policía estuvo muy cerca de ellos, pero no hizo nada por frenar el ataque a la propiedad privada.

“Todas las cocheras estaban cerradas por la cantidad de autos por el concierto de Bad Bunny, así que lo dejé frente a la comisaría, cerca del estadio. Yo soy vecino acá y, supuestamente, es seguro. Nunca imaginé que iban a destrozar el auto. Es algo inaudito.”, dijo Moisés en una entrevista a TV Perú.

El joven encontró su auto totalmente destrozado cuando salió a trabajar a las 3 de la mañana. “El carro está rayado, el parabrisas está totalmente roto y el techo, también. He tratado de arreglarlo, pero tuve que sacarlo del taller porque no me alcanzó el monto que es muy alto”, agregó indicando que este es su medio de sustento ya que trabajando de taxista paga su universidad.

La automotriz le confirmó que la reparación de todo su vehículo suma 3.500 soles que equivale a 918.94 dólares.

Ahora, Moisés Tinoco, compartió las imágenes de los jóvenes que estuvieron bailando encima de su auto y pide ayuda a las redes sociales para que los encuentren y los pueda denunciar ante las autoridades.

Por otro, lado en TikTok también se hizo viral una campaña para que Moisés pueda llegar a los 10.000 seguidores y pueda hacer un en vivo y contar a detalle los sucedido.