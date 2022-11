“Todos te abrazamos a la distancia”: el momento en que personal de staff cantó con todo el sentimiento en el concierto de Bad Bunny

En las redes aún no se supera la llegada de Bad Bunny a Ecuador. El puertorriqueño ofreció por primera vez su concierto en el estadio Olímpico Atahualpa en Quito. En medio de luces, gritos y pirotecnia ofreció un repertorio, donde la mayoría de temas que cantó eran de su reciente álbum, “Un verano sin ti”. Además, en medio de este show se dieron momentos que se volvieron tendencia en las redes sociales, como el momento en que un miembro de staff se puso sentimental con uno de las canciones interpretadas.

Los internautas habrían grabado al personal de seguridad cuando el ‘Conejo Malo’ estaba interpretando “Vete”. La letra de esta canción le llegó al ahora famoso, y mientras vigilaba al público, cantó con todo el sentimiento. Por eso es que el clip fue titulado como: “Todos te abrazamos a la distancia”.

Mientras Bad Bunny cantaba la parte: “Baby te quiero pero afuera. Eres alguien por dentro y otra por afuera (...) Dale, dale banda, de mi corazón ya no eres la que manda. ¡Se acabó ahora no siento nada! Así que vete lejos”, el personal de Staff no se resistió y se puso a cantar.

En su rostro parecía que el ciudadano estaba un poco triste y que el tema del puertorriqueño le había hecho recordar algo. Sobre todo, la última frase.

El video se hizo viral en TikTok, Instagram, Facebook y Twitter, donde pese a que hace un día fue el concierto de Bad Bunny, la tendencia sigue fuerte.

