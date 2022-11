“¡EL HUEVO!”: La risa de Bad Bunny al escuchar la versión ecuatoriana de ‘Callaíta’ en pleno concierto en Quito

Obviamente no pudo faltar en el repertorio de Bad Bunny en Quito uno de sus tantos éxitos: ‘Callaíta’. Pero en Ecuador se le ha agregado el toque Tricolor a esa pieza musical que todo mundo conoce. Primero parte de su crew reaccionó a la parte de “¡El huevo!” y Benito no pudo resistirse a la risa.

Era el momento más esperado de la noche. Todos querían gritar a todo pulmón. Ya el ‘Conejo malo’ lo veía venir. Justo a mitad de tarima y en medio de la lluvia, entonaba “Ella no era así, no se quién la dañó”. Y se vino el grito “¡EL HUEVO!”.

Fue justo entonces que Bad Bunny soltó una carcajada que enamoró a más de un fan. “El momento más esperado por todo el Ecuador”, decían en TikTok. Te dejamos los mejores videos de la reacción del artista:

Hasta el influencer ecuatoriano Kike Jav estuvo en el concierto y no dejó de gritar esa parte.

Previamente se viralizó unos videos de los bailarines del artista reaccionando a esta expresión. De hecho, en un video compartido por uno de ellos confesaron que no pueden sacarse esta frase de la cabeza.

Antonio González, uno de los principales bailarines del Conejo Malo, fue el más sorprendido cuando en un bar de la capital escucharon a los asistentes cantar este éxito de reguetón pero con toque ecuatoriano. Es decir cuando cantan “Ella no era así, ella no era así no sé quién la falló” (...) “El Huevo” suele ser la respuesta al silencio. Los bailarines se sorprendieron y rieron al darse cuenta.

JAJAJAJAJAJAJAJAJA AMOOOO🫶🏻🤣🇪🇨 Y algunos atacados porque griten “El huevo” en Calladita y los bailarines de Bad Bunny se la gozan🤣 pic.twitter.com/FzyRXbZwwr — 🐍 (@paurubiof) November 17, 2022

Y ahora, desde los camerinos, González dijo que sigue traumado con esa frase: “Miren yo quiero que sepan que no me saco de la cabeza, el fucking huevo ese de ‘Callaíta’ de Ecuador”, dijo. En ese entonces, enfoca a otra bailarina y le dice la frase para lo que ella responde: “el huevo”. Le pregunta a otro bailarín “¿Quién te dañó? y él responde “El huevo”.

Su reacción al escuchar la primera vez esta frase fue épica que se viralizó en las redes sociales en segundos. “Nuestra reacción es épica. Gracias Quito, la estoy pasando cabrón”, fue su mensaje.