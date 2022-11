Bailarín de Bad Bunny sigue traumado con “Callaíta” versión ecuatoriana

A pocos minutos de que Bad Bunny salga al escenario del Estadio Olímpico Atahualpa, los bailarines del puertorriqueño han colgado historias en sus redes sociales ya que se enteraron de la canción ‘Callaíta” versión ecuatoriana y eso les ha dejado desconcertados.

Antonio González, uno de los principales bailarines del Conejo Malo, fue el más sorprendido cuando en un bar de la capital escucharon a los asistentes cantar este éxito de reguetón pero con toque ecuatoriano. Es decir cuando cantan “Ella no era así, ella no era así no sé quién la falló” (...) “El Huevo” suele ser la respuesta al silencio. Los bailarines se sorprendieron y rieron al darse cuenta.

Y ahora, desde los camerinos, González dijo que sigue traumado con esa frase: “Miren yo quiero que sepan que no me saco de la cabeza, el fucking huevo ese de ‘Callaíta’ de Ecuador”, dijo. En ese entonces, enfoca a otra bailarina y le dice la frase para lo que ella responde: “el huevo”. Le pregunta a otro bailarín “¿Quién te dañó? y él responde “El huevo”.

Su reacción al escuchar la primera vez esta frase fue épica que se viralizó en las redes sociales en segundos. “Nuestra reacción es épica. Gracias Quito, la estoy pasando cabrón”, fue su mensaje.