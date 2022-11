“Ella no era así, no sé quién la dañó...” Bailarines de Bad Bunny en Quito reaccionan al escuchar “Callaíta” versión ecuatoriana

Este miércoles Bad Bunny se presenta en el Estadio Olímpico Atahualpa desde las 20:00. Aproximadamente 30.000 personas vivirán este espectáculo en Quito. El Conejo Malo llega a la Capital con un staff de 187 personas entre bailarines, equipo técnico y logístico. Justamente, sus bailarines publicaron su llegada a Quito. Además de un buen momento que pasaron festejando a uno de los bailarines, Antonio González.

Se ve en la imágenes que están en un bar restaurante y los asistentes empiezan a cantar ‘Callaíta’ de Bad Bunny, pero con el toque ecuatoriano. Es decir cuando cantan “Ella no era así, ella no era así no sé quién la falló” (...) “El Huevo” suele ser la respuesta al silencio. Los bailarines se sorprendieron y rieron al darse cuenta.

TikTok ya tiene los videos de las reacciones, de hecho Antonio publicó su reacción con el mensaje. “Nuestra reacción es épica. Gracias Quito, la estoy pasando cabrón”.

El público ecuatoriano podrá disfrutar de la misma escenografía que ha visitado diferentes partes del mundo, como la playa, las palmeras, arena y demás indumentaria. El vuelo del artista es uno de los momentos más esperados.

Metro Ecuador conversó con los asistentes que estaban en la fila para el show y se evidenció que los revendedores promocionan las entradas hasta en 700 dólares.