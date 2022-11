Tábata Gálvez llamó “rechonchita” a Nathalie Carvajal y le recomendó la manga gástrica: “Mija opérese”

Tábata Gálvez, la presentadora de televisión que lleva por primer nombre polémica, no se aleja por mucho tiempo de los escándalos y como para no perder la costumbre, la ecuatoriana ha encendido recientemente la llama de la controversia, tras dar lo que en sus palabras describe como una pequeña recomendación, para un rostro de la farándula ecuatoriana, quien ella asegura está “pasadita de peso”.

Fue durante una entrevista para el programa ´De boca en boca´ que la panelista de ´Agárrate´ se abrió a hablar acerca de su experiencia de pérdida de peso tras haberse realizado la operación de manga gástrica y fue allí cuando el nombre de una conocida chica ex reality salió a relucir, Nathalie Carvajal.

“Hay varias pasaditas de peso, pero entre esas, Nathalie, mija opérese, si tiene unas facciones lindas, pero debería de cambiarse pestañas y operarse con mi doctor. Si ya te hiciste las chichis, te hiciste el mmju, te hiciste lo otro. Antes de que se fuera al ´Poder del Amor´ estaba un poquito rechonchita, pero estando allá se puso bonita, ahora yo no sé si es que el amor, o el exceso de trabajo la engordó”, dijo Tábata, haciendo alusión al final de su comentario, a la relación que cada vez se rumora más, tienen Carlos José Matamoros y Nathalie Carvajal.

“Está con Carlos José y que no me venga con que no, porque yo, yo he visto”, aseguró la artista ecuatoriana, quien sería ya la segunda personalidad del medio de la televisión, quien confirma el secreto a voces de amor, entre Carvajal y Matamoros, pues hace algunos días, Carolina Jaume, también dio por sentado que entre Nathalie y Carlos José había mucho más que una amistad, e incluso llamó “hipócrita” a la chica ex reality.

“No seas hipócrita que tu me contaste otra cosa y yo vi otra cosa. Eres una hipócrita, cuando tu me dijiste hipócrita a mí, ahora yo te digo hipócrita a ti”, dijo el ex rostro de Ecuavisa.