Carolina Jaume aseguró que Nathalie Carvajal y Carlos José Matamoros si tienen algo: “No seas hipócrita”

Bien dicen que “Cuando el río suena es porque piedras trae” y los rumores que se corren en torno a una posible relación entre la chica ex reality Nathalie Carvajal y el presentador Carlos José Matamoros toman cada vez más forma.

Y es que ya no solo hay imágenes y actitudes comprometedoras entre ellos, sino también la versión de una de las amigas más cercanas de la nueva chicha Hacker, el ex rostro de Ecuavisa, Carolina Jaume, ha abierto la cámara de los secretos para las cámaras de ´De boca en boca´ asegurando que sí existe más que una amistad entre los ecuatorianos, al menos ella dice “haber visto algo más”.

“No seas hipócrita que tu me contaste otra cosa y yo vi otra cosa. Eres una hipócrita, cuando tu me dijiste hipócrita a mí, ahora yo te digo hipócrita a ti”, confesó entre risas la también modelo, quien no alcanza a creer que Nathalie no se atreva a confesar su nueva relación.

Al ser consultada sobre las posibles razones que estarían empujando a la nueva panelista del programa de farándula de Ecuavisa, a no querer revelar de forma pública lo que siente, Carolina Jaume explicó que se debería al hecho de que no quiere que se le vincule con alguien tan rápido, puesto que hace muy poco que terminó con Fredito Mathew.

“Ella dice ´no quiero dar de que hablar porque hace dos meses estaba con Fredo´. Para no quedar mal y que la gente diga ay pasaste de Fredo a Carlos, nada más. Yo creo que Carlos José debe tener mucha paciencia con ella. Yo la amo, la quiero mucho, solo ella y yo sabemos lo que pasamos en un país donde no entendíamos ni papa de lo que pasaba y creo que Carlos José si es un buen hombre”, dijo.

La también actriz explicó que la negación de Nathalie Carvajal no se trata más que de “un show más, di que sí, no tengas vergüenza, vive libremente, mira mi edad, yo creo que las personas que vivimos libremente somos más felices”.