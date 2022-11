Nathalie Carvajal es la nueva integrante de ´Los Hackers de la farándula´ ¿Qué pasó con Dora?

La figura misteriosa ha sido develada, ahora ´Los Hackers de la farándula´ vienen más acuciosos que nunca para seguir dando de que hablar, tras integrar un nuevo y polémico personaje a sus filas. Los panelistas que inicialmente eran 6 ahora se han convertido en 7, luego que la chica ex reality Nathalie Carvajal hiciera su debut oficial en el programa, este jueves 10 de noviembre.

La guayaquileña realizó su entrada de la mano de Santiago Castro, quien fue el encargado de develar su nombre y fue también quien la llevó hasta el que sería su nuevo puesto, cediendo inclusive su silla, para la nueva Hacker.

Nathalie quien se dio a conocer en el mundo de las cámaras y la televisión a través de diversas participaciones en distintos realitys como ´Combate en RTS, Baila la Noche y BLN´ de Canal Uno, ahora va por el premio gordo y busca posicionarse en el mundo del entretenimiento y la controversia de los artistas, en compañía de los panelistas más sonados.

Sin embargo, luego de la entrada de Nathalie, quedó a la vista la ausencia inmediata del complemento estrella del espacio de farándula, ´la reina de la prensa rosa´, Dora West, quien no estuvo presente durante el programa de este jueves y por la que el público no paró de preguntar ni un segundo en los posts de sus redes sociales.

Asimismo, otra de las cosas que quedó en evidencia fue la recepción que los televidentes y ciber usuarios tienen con la ex chica reality, pues los mismos abarrotaron la publicación dejando saber lo que pensaban sobre su participación.

“Buenas tardes discúlpenme la pregunta q pasó con Dorita? Xq no está en el programa 😢😢 / No apoyo a Nathaly. Que pasó con Dora? /No es muy vulgar, el Programa esta bien con Dora es muy Profesional, para comentar, esta otra es showsera no es ni Comunicadora / Se les va a terminar el programa con esta integrante pues no llego humilde llego a la defensiva y a causar problemas. Dejen a Dora que es una mujer respetuosa y ética”, son algunas de las reseñas dejadas.

¿Es acaso Nathalie el reemplazo de Dora West? Habrá que esperar a ver si la hacker sobrevive a esta nueva experiencia.