Alejandra Jaramillo abrió su corazón y habló de de Efraín Ruales: “Fue una relación en la mejor etapa de mi vida”

Han pasado un año y diez meses desde que la vida de la presentadora Alejandra Jaramillo, dio un giro crucial e inesperado. Unos sicarios le robaron la compañía y el refugio de su novio, a quien confiesa amaba profundamente, Efraín Ruales, asimismo y junto con ello, también se esfumaron todos los planes que albergaban en ella, en su relación, en su corazón.

Un atentado, una llamada recibida el pasado 27 de enero de 2021, marcó su vida para siempre y tras casi dos años, podría decirse que esta todavía continúa siendo una herida abierta. En una reciente entrevista, ´La Caramelo´ abrió una ventana a este espacio personal, al portal ´Farándulatv´ y narró como fue su convivencia, sus días con quien incluso ya hacía planes para casarse.

“Mi relación con Efra, fue una relación en la mejor etapa de mi vida ya mucho más madura, él todo un hombre de 35 años. Cuando lo conocí tenía 25 y luego pues se fue dando todo, cuando ya nos hicimos novios tenía 27. Ya estaba pensando diferente, los dos queríamos las mismas cosas al mismo tiempo, los dos queríamos formar una familia, queríamos casarnos, era otra etapa de nuestras vidas, ya creo que ambos habíamos pasado por otras relaciones, otras experiencias, otros aprendizajes y de repente nos encontramos en el camino en el momento ideal con la persona que sueñas, pues la vida tiene cosas tan inesperadas que suceden, otras circunstancias y otras situaciones y bueno sucedió todo lo que sucedió”, inició diciendo Alejandra, quien sin saberlo celebró en diciembre de 2020 su cumpleaños con Efraín, sin siquiera imaginar que este sería el último juntos.

Al ser consultada sobre si siente que el tiempo que vivió junto a Efraín fue el suficiente, o quedaron vacíos por llenar, la ecuatoriana aseguró: “Siento que nuestro amor fue super intenso y fue tal cual nosotros lo queríamos vivir. Lo que más tuvimos fue momentos de convivencia (...) Nosotros empezamos nuestra relación compartiendo momentos como familia, o sea con la mamá de él, que yo la amo con todo mi corazón, con mis papás, nos unimos ambas familias y dijimos esto es lo que queremos para los dos”.

Asimismo, surgió la pregunta de si ha podido concebir una respuesta frente a lo sucedido, al menos de forma interna y dijo “Algo tan injusto, yo no puedo encontrar respuesta a eso, nunca lo voy a comprender y no quiero tratar de comprender porque es ahondar (...) He tratado de vivir con lo que yo tengo que vivir, con lo que sé que vivo, con lo que mi corazón sabe y solo yo sé, aprender a lidiar con eso, aprender a abrazar eso, aprender a aceptar eso mi vida”.

Para cerrar ´La Caramelo´ agregó que conocer a alguien en el plano sentimental, no es algo que persiga en este momento “te puedo decir que ahorita no. No todavía, siento que es algo que se va a dar solo, tal vez yo ahorita te estoy diciendo no todavía, pero cruce la puerta y me encuentre con alguien y haga click y me guste esa persona y luego pase a la etapa del enamoramiento. Nadie lo ha intentado, mi vida es tan expuesta últimamente, que saben el proceso que estoy pasando y saben que no es una soltería normal. No es algo que quiero buscar y decir ya, ya pasaron dos años ahora sí”.