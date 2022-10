“Cuando el amor es real y honesto”: Alejandra Jaramillo recuerda cómo se enamoró de Efraín Ruales cuando trabajaban juntos en En Contacto

Todos seguimos y vivimos ese amor bonito que surgió entre Alejandra Jaramillo y Efraín Ruales en el set de En Contacto del canal Ecuavisa. Ambos, lo supieron llevar con respeto y profesionalismo en su lugar de trabajo, que se convirtieron en una de las parejas más admiradas del mundo de la farándula ecuatoriana.

Y así lo supo recordar ‘La Caramelo’ en el programa Siéntese Quien Pueda en Miami, cuando con cariño y respeto, recordó a su novio cuando se enamoraron y cómo supieron manejar el tema laboral con el amor.

“Sí creo que puede funcionar el amor en el trabajo. A mí me pasó, yo me enamoré de Efra en el mismo set donde trabajábamos, no éramos actores, pero sí presentadores del programa y la verdad es que disfrutábamos mucho de trabajar juntos y depende cómo se maneje, obviamente con el respeto y poniendo límites”, dijo la ecuatoriana cuando empezó el debate.

“Sobre todo cuando el amor es real y honesto, traspasa esa algarabía de las luces y el show y ya en la intimidad sigues sintiendo esa misma química especial por esa persona, sí se puede trabajar en el mismo lugar”, finalizó.

Esta declaración desató los comentarios y la nostalgia de sus seguidores, quienes escribieron en los comentarios sobre ese amor que hubo entre ellos y que fue arrebatado por la violencia. “Que lindo Ale 😍 te amo por esa fortaleza que tienes al hablar de ese amor tan lindo que tuvieron”, escribió una seguidora.

Efraín Ruales fue asesinado el 21 de enero de 2021 cuando salía de su gimnasio en Guayaquil. Un vehículo donde iban cuatro sujetos le disparó en cuatro ocasiones, donde un impacto fue el que le quitó la vida.

Por este caso que conmocionó al Ecuador, solo se ha detenido a los autores materiales y no a los intelectuales. Además, no se ha conocido cuáles fueron las razones para que sicarios hayan asesinado al presentador de televisión.