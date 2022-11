Santiago Castro respaldó a Carolina Jaume y aseguró que Allan Zenck es quien le escribe de cuentas falsas

Cuando se creía que la pipa de la paz estaba fumada entre la ex presentadora de televisión Carolina Jaume y su ex esposo Allan Zenck, una nueva controversia sale a relucir.

Esta vez, el ex rostro de Ecuavisa, apareció hace algunos días en sus redes sociales, acusando a su ex pareja de hostigarla en su Instagram, por medio de comentarios dejados en sus post, específicamente en uno donde anuncia el alquiler de su casa, donde una cuenta bajo el nombre de Karlasurita85 le comentó “La vida es dura cuando no te resuelven la vida Carolina Jaume, por eso hay que aprender a valorar y cuidar la familia”.

De acuerdo con Carolina Jaume, Allan Zenck se estaría valiendo de cuentas falsas, para dejar reseñas un tanto desagradables en sus publicaciones, acusación que Santiago Castro, presentador de ´Los Hackers de la farándula´ respaldó.

“Lo mismo que alguna vez identificamos y pudimos dar desde que correo estarían escribiendo. Lo voy a explicar ahora, alguna vez lo expliqué ahora lo voy a explicar nuevamente en televisión ¿Cómo puedes hacer para verificar que es una cuenta falsa, desde tu teléfono, ingresas a Instagram, pon la cuenta de la persona que te está molestando, di que olvidaste la contraseña y mira desde que correo sale identificado. En ese caso sale identificado A y termina en K que es el correo de Allan Zenck”, aseguró Santiago Castro.

Anteriormente, ya la también modelo habría denunciado este tipo de actitudes por parte de su ex esposo, sin embargo, ahora cuenta con una segunda persona que corrobora su versión.

¿Carolina Jaume se muda?

Hasta donde se sabe, Carolina Jaume se encuentra rentando su casa, debido a que según explicó ella misma, no cuenta con los mismos ingresos que cuando la adquirió y posee muchas responsabilidades adicionales, entre ellas, la manutención total de su hijo, el cual detalló, no recibe ninguna ayuda por parte de su padre, Allan Zenck.