Carolina Jaume revela cuando estará en Ecuavisa nuevamente y en En Contacto: ¡De no creer!

Al parecer las finanzas de Carolina Jaume no están en su mejor momento ya que tuvo que despedirse de su casa. Así lo dio a conocer en sus historias de Instagram y esto encendió las alarmas y desde una cuenta falsa comenzaron los ataques. Ante eso, el periodista de farándula, Santiago Castro, la consultó sobre lo sucedido y hasta reveló una primicia sobre un regreso a En Contacto del canal Ecuavisa.

En una entrevista con Santiago Castro para “Los Hackers de la farándula”, Jaume habló sobre su casa y hasta reveló que regresará a En Contacto mucho antes de lo que todos esperaban. “¡Ni de creer!” dijo el panelista.

La actriz indicó que en este momento se encuentra trabajando con Jonathan Estrada y que está a la espera de estrenar su propio programa, pero no dio detalles sobre qué se tratará y en donde lo lanzará.

Al preguntarle si desearía volver al matinal de Ecuavisa “En Contacto”, la presentadora adelantó que el próximo lunes la verán. En los últimos días surgieron rumores de que volvería a la televisión pero en TC, canal con el que terminó su relación laboral a principios de 2022.

Carolina Jaume dijo que su casa ya está alquilada para una multinacional

“Mi casa ya está alquilada, esta para una multinacional. Primero, a mí nadie me dio nada, la casa está paga, o sea no tengo deudas. Oye, conseguí un muy buen departamento, cerca de mi hermana, cerca de mi mamá, que me pueden ayudar con mis hijos cuando yo estoy trabajando, que estoy trabajando bastante aunque tu no lo creas”.

Seguidamente anunció “Estoy trabajando con Jonathan Estrada y voy a estrenar mi propio programa ´El Hueco de Carolina´” dijo entre risas Jaume, para luego tocar el tema de las cuentas fakes por las que está siendo acosada en su Instagram “Es tan tonta esa persona, mijo cambia de correo, cambia de teléfono” aseveró haciendo alusión a su ex esposos Allan Zenck, aunque se abstuvo de mencionarlo.

Carolina Jaume estaría nuevamente en los tribunales contra Allan Zenck

Al hacer memoria del comentario dejado en su publicación, en el cual se le acusa de “no valorar su familia”, el ex rostro de Ecuavisa se defendió asegurando que ella nunca se fue, como si pasó en caso contrario “Él que se fue, fue él no yo, yo valoré la familia hasta el final, él se fue con una mujer que tenía desde el 2019, esa es la fecha que yo puedo retroceder y asegurar que estuvieron juntos, desde mayo del 2019″.