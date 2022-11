¿Fabián Bustos es un santo? La imagen que no sirvió en la final contra Aucas

El argentino Fabián Bustos es el director técnico más laureado, en lo que campeonato locales corresponde, en los últimos años. El Toro ha jugado tres de las últimas cuatro finales de la LigaPro, dos de ellas con Barcelona SC.

[ ¿Pablo Escobar estuvo en la final Barcelona vs Aucas? Lo que vieron los hinchas ]

El nacido en Córdoba fue quien consiguió la hazaña de dar la vuelta olímpica en Casa Blanca en esa recordada final del 2020. Bajo esta razón, y tras conseguir llegar a semifinales de la Libertadores, muchos hinchas canarios ven a Bustos como un “santo”.

Precisamente, un homenaje a este “apodo” saltó a la vista en la final contra Aucas en el estadio Banco Pichincha. “San Bustos” fue el titular que tuvo una instantánea compartida en el perfil de Instagram Hincha Amarillo.

En el montaje se ve al Toro sonriendo, con una túnica religiosa y con una biblia en la cual llevaba el escudo de Barcelona SC. El San Bustos, no obstante, no terminó dando el resultado esperado por lo que las criticas no se dejaron esperar.

“Tantas tonterías que se inventa el pueblo amarillo que por eso les pasa lo que les pasa”; “esa imagen es una estupidez”; “con razón que se perdió, dejen de idolatrar tanto”.

Barcelona buscará la remontada en Chillogallo

El director técnico Fabián Bustos apuntó este domingo, después de caer 0-1 contra el Aucas, que su conjunto aún tiene posibilidades de ser campeones.

“Tuvimos varias chances para convertir. No estuvimos finos para finalizarlo. Tenemos que mejorar en lo que ellos (Aucas) son fuertes, el juego aéreo. Encuentran un gol en una pelota parada y parece que es injusto el resultado que ellos se llevan, pero obviamente vinieron a hacer su trabajo. Tenemos que tratar de generar situaciones e intentar ganar el partido para conseguir la estrella”.

“Las situaciones la creamos. La realidad es que contra un equipo que es firme y ordenado le creamos situaciones por derecha, por izquierda pero fallamos en la finalización”, expresó el DT.