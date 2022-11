¡Le cerró la boca! Así le respondió Natti Natasha a seguidor que la acusó de serle infiel a Raphy Pina

Si bien las redes sociales representan para los artistas una ventana para estar un poco más cerca de sus seguidores, estas también pueden permitir que los fanáticos se acerquen un poco más de lo habitual, llegando inclusive en ocasiones a pasar la línea del respeto, algo que no todas las estrellas están dispuestas a aceptar, tal y como le sucedió a la cantante Natti Natasha.

La intérprete de ´Sin Pijama´ protagonizó un intenso agarrón con uno de sus seguidores, quien luego que la cantante realizara una ronda de preguntas en sus historias de Instagram, recibió una interrogante bastante desagradable ¿Con quién te acuestas ahora que tu marido está preso?

“¿Con quien cojo ahora que mi marido está preso? Con nadie, porque yo no soy como tú, yo estoy con mi marido porque lo amo y lo respeto. Si yo no pegué cuerno él tando afuera no lo voy hacer afuera, lo que es igual no es ventaja. La gente como tú (...) ladrón juzga por su condición, así que se nota que te han pegado tu cuernito, que estás dolido, yo te entiendo, eso es malo cuando te pegan cuerno”, dijo la dominicana inicialmente.

Seguidamente, Natti Natasha continuó su respuesta refiriéndose a Marco, quien fue el usuario que hizo la pregunta y dijo que haría una oración por él, para que no le “montaran más cuerno”. “A mí me han sido infiel anteriormente pero por eso yo no puedo pensar que todo el mundo me va a pegar cuerno, pero entiendo tu dolor, te acompaño en tu sentimiento. Si las mujeres se meten contigo y te pegan cuerno siempre, Marco tú estás mal. Voy a orar por ti para que te dejen de pegar cuerno”, añadió.

Otro que salió en defensa de su esposa, fue productor Raphy Pina, quien no dudo en aparecer tras ver la confrontación. “A Marco le cayó agua caliente. Natti es de ustedes, pero Natalia es mía, así que dividimos pero no del todo. Con calma, para que no les pase como le pasó a Marcos. Te amo”.