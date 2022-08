¡Defiende a su familia! Natti Natasha no deja que metan con Raphy Pina y responde a una fan

Natti Natasha responde a un comentario que le hizo una seguidora en Instagram, donde la fan le dice a la cantante que se ve mejor sin el productor de Pina Records a su lado.

La usuaria de Instagram, @heydi_loria le escribió en una publicación a la dominicana “de hecho, te ves más feliz y más tú desde que no está ese tipo a tu lado”.

Seguido, la artista respondió al comentario “de hecho, me encantaría mandarte a la mierda, pero ya estás allá”. La seguidora no dudo en volver a responder, aunque de manera jocosa y dejando claro que no hizo el comentario buscando disgustar a nadie “pero Nati, que son esas formas. Igual te amo, pero sÍ te vez muy suelta. Buenas vibras”.

Natti Natasha responde comentarios hater en Instagram

La publicación, que cuenta con más de 4 mil 500 comentarios, se ha vuelto viral en la red social y muchos de los internautas defienden la respuesta de Natti Natasha, asegurando que “no tiene que preocuparse por lo que diga la gente” solo continuar con su vida y ser feliz.

Raphy Pina iniciará proceso de apelación

La intérprete de ‘Mayor que Usted’ apoya al 100% al productor de Pina Records, que cumple su sentencia de 41 meses, por posesión ilegal de armas, en la cárcel de Butner, en Estados Unidos.

Hace poco, se dio a conocer que un juez del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston accedió a una petición de Raphy Pina, con la intención de acelerar el proceso de apelación, donde buscan revertir su veredicto de culpabilidad.

En la solicitud, el dueño de Pina Records, plantea que todos los argumentos del caso se han discutido por las partes involucradas ante el tribunal de Distrito en San Juan y el apelativo.

A Raphy Pina, lo encontraron culpable en diciembre de 2021. Los cargos de posesión son por un arma de fuego modificada ilegalmente para disparar de forma automática y, también la posesión de armas de fuego por parte de una persona que fue convicta por un delito mayor.