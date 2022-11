Así son las lujosas vacaciones de las que presume y disfruta Yuribeth Cornejo

Sol, mar, tragos y un club de lujo, sin duda alguna, hablamos de una combinación más que perfecta para terminar de despedir y olvidar una ruptura de amor. Yuribeth Cornejo, la chica ex reality, se encuentra actualmente tomando aires nuevos, alejada de cualquier foco y medio de comunicación, tras dar a conocer la noticia que ya todos sospechaban, su rompimiento con el futbolista Jefferson Orejuela.

La separación de la modelo con el jugador ecuatoriano fue prácticamente lo que llaman ´La crónica de una ruptura anunciada´, un secreto a voces que todo el medio de farándula ya conocía, sin embargo, como dicen: “Después de la tempestad viene la calma” y Yuribeth Cornejo se encuentra disfrutando de una muy plácida tranquilidad.

Y es que la también presentadora de televisión publicó recientemente todo un carrusel de fotografías, por medio de su cuenta en Instagram, de lo que está siendo su muy ostentoso viaje por Cartagena, específicamente en la isla Bora Bora, donde se deja ver más que feliz, deleitándose con exquisitas comidas y tragos, a orillas de una vista que despierta envidia en las redes.

Otra de las postales que hacen parte de su publicación, es la de la modelo posando junto a una gran escultura, que aparentemente es la puerta que permite el ingreso al lujoso club, donde Yuribeth estaría despidiendo todos los recuerdos que pudieron haber quedado con el futbolista.

Asimismo, tras ver estas fotos, se desmiente un poco la versión que rumoraba que Jefferson Orejuela habría dejado “endeudada” a quien fue su novia, aunque Yuribeth no quiso dar mayor detalle de los por qué de su ruptura, este era una de las presunciones que cobraba fuerza, sin embargo, la chica ex reality parece no estar teniendo problemas de liquides monetaria, o al menos no es eso lo que demuestra en sus vacaciones por Colombia.