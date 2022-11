¿Por qué se fue Freddy Paredes de Teleamazonas?

El periodista ecuatoriano Freddy Paredes anunció que se va de Teleamazonas tras casi 20 años de trabajo en el canal. Durante un programa en vivo del domingo 30 de octubre se despidió de los televidentes.

Hoy termina una fase muy importante en mi vida profesional y personal. Con casi dos décadas de compartir con ustedes presentando las noticias cada domingo (...) Espero haber estado a la altura de las circunstancias y expectativas. No me queda más que agradecerles por su confianza (...) Nuevos retos y oportunidades hacen que hoy me despida del Noticiero 24 horas y de ustedes”.

— Freddy Paredes