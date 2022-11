Lo que hizo Alejandra Jaramillo para poder ganar la inmunidad en ‘Siéntese Quien Pueda’ por segunda vez

La presentadora ecuatoriana, Alejandra Jaramillo, volvió a ganarse la inmunidad de ser castigada en ‘Siéntese Quien Pueda’. Es la segunda vez que lo logra. La primera vez llevó una primicia con el elenco de ‘La Madrastra’. Esta vez, en 24 horas llevó una entrevista con con actores de la telenovela ‘La fea más bella’, protagonizada por Angélica Vale y Jaime Camil.

Se metió en el personaje

‘La Caramelo’ se vistió como ‘Leticia’, el personaje que interpretó Vale. Su trabajo comenzó al mostrar la transformación y hasta dijo un par de líneas. “Me presento antes ustedes público televidente. Mi nombre es Leticia Padilla Solís y vengo a un entrevista de trabajo. Estudié Economía con mención honorífica, hablo inglés, francés y se me facilita el italiano, además conozco el mercado bursátil, todo está en mi currículum”. Fue lo que dijo Jaramillo para imitar la voz.

“Como usted sabe hay mucha competencia y no tengo suficiente experiencia, por eso me llama la atención iniciar mi carrera ejecutiva en una empresa como esta, así puedo demostrar mis habilidades y después ascender, pero mientras no tengo problema en ser secretaria, puedo contestar el teléfono, llevar una agenda, redactar cartas, todo eso es fácil para mí”, respondió Leticia.

La felicitación de Vale

Luego apareció Vale en la nota de Jaramillo, quien la felicitó por la caracterización. “Ale querida, que bonito, me encantó verte de la fea y este imagínate lo que significa esta telenovela para mí, que todavía, tantos años después, le siguen haciendo homenajes como el que tú le acabas de hacer”, indicó.

Alejandra Jaramillo interpretando a la Fea más bella (Instagram)

Fue el actor mexicano Víctor González, quien es el invitado de la semana al programa, quien dio el veredicto final. Este se centró en la creatividad y la investigación. “Todo está muy parejo, todas las notas me encantaron, todas tienen un poco de todo, pero la que más tiene anécdota, personajes, exactitud, creatividad y la que más me atrapó, me perdí en esa nota y es lo que uno busca como espectador, perderse en la nota, para mí, aunque todas son increíbles, pero solamente hay una ganadora y es ganadora porque es mujer, es nuestra gran Alejandra”, dijo el actor.

Con esta inmunidad, Jaramillo no podrá ser nominada para abandonar el programa por una semana. Por ende no deberá conseguir una exclusiva.