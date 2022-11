Elizabeth Cader se tatuó en nombre del amor ´Don Day´ y dijo: “Yo le he bloqueado a todas las exs”

Sin pudor alguno y con todo el orgullo que una mujer enamorada puede guardar, así se mostró y lució su nueva adquisición de piel, la modelo Elizabeth Cader, quien fue abordada por las cámaras de ´Los Hackers de la farándula´ a quienes develó no solo su nuevo tatuaje en nombre del amor de su vida ´Don Day´, sino también contó algunas de sus confidencias como relación.

“Yo siempre dije no, yo que me voy andar tatuando el nombre de un hombre, me puedo tatuar de mi hija, tengo como 4 tatuajes de mi hija, pero de un hombre jamás, por eso es que dicen, nunca hay que decir nunca, pero cuando uno esta segura, segura de lo que quiere, de lo que ama y del futuro, que bonito tener marcado en la piel algo que no se puede quitar” dijo la ex Top Model El Salvador 2016.

Asimismo, explicó que aunque ha habido más de uno que ha criticado su decisión, ella ha hecho caso omiso “Yo no me lo hice pensando en que algo malo vaya a pasar, al contrario yo creo que es una manera de demostrar que a todo hombre le llega la mujer indicada”, agregó.

¿Elizabeth Cader ha despachado de Instagram a exs de Don Day?

Al ser consultada sobre si ha tenido que bloquear a algún ex amor del rostro de Ecuavisa, la modelo respondió tajante que sí, e incluso confesó que es algo que ambos hacen de forma mutua.

“Yo nunca he dicho que no soy celosa, yo si soy celosa, no soy tóxica, es que en realidad ambos lo hacemos, él lo ha hecho en mi Instagram y yo lo he hecho en el de él, porque él también es así, él también me ha bloqueado a todos mis exs. Y sí, yo le he bloqueado a todas las exs, porque si no le aportan algo en la relación o en la vida, porqué van a tener que seguirla”, aseguró.