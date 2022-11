Christina Harzar ´La Gringa´ se le fue con todo a La Puchy: “Yo no bajo la cabeza por un viaje gratis”

Todo acto tiene consecuencias y aunque Kathe Lino ´La Puchy´ ya se haya disculpado y retractado acerca de lo dicho sobre su ex pareja Carlos José Matamoros, los coletazos de sus actitudes le siguen pasando factura, esta vez fue Christina Harzar, mejor conocida como ´La Gringa´ ex esposa del ´Paparazzi´, quien criticó su posición y “show” en las redes.

Todo comenzó por un comentario dejado por ´La Gringa´ en un post de Instagram donde escribió: “Actos hablan. por lo menos pago mis viajes y no disminuyo mi credibilidad/ dignidad por un viaje gratis”, opinión que los reporteros de ´De boca en boca´ no pasaron por alto y decidieron establecer contacto con ella vía online, para que diera más detalles de lo que quiso decir.

“Hice un comentario en las redes sociales que la gente por ahí puede malinterpretar lo que estaba diciendo, por eso quería aclarar mi pensamiento a través de mi comentario. La gente puede pensar que yo estoy netamente en contra de la puchys, que en su momento me criticaba, me dijo cosas, pero en ese tiempo no me afectaba porque sabía que era una niña dolida que estaba intentando llamar la atención”, inició diciendo.

Asimismo, ´La Gringa´ calificó de vergonzosos todos los escenarios que han sido parte de la polémica mediática de la ex pareja, quienes no paran de seguir siendo titular y que según la última información, ya no continúa juntos, pues para la ex esposa de Matamoros, La Puchy da más valor a un like y a un seguidor, que a lo que de verdad pasa en su vida.

“Es una lástima y una vergüenza total que para La Puchy pesa más un show en las redes sociales, un par de seguidores y un viaje gratis a Aruba que la credibilidad de las mujeres, con este tema no se juega (...) Para ella es solo un show para llamar la atención, es el mismo comportamiento que vimos en ella cuando dijo que Carlos lo tenía chiquito, lanzó la bomba y luego se disculpó. Gritó a los cuatro vientos que hubo maltrato, luego subió un video culpando a los medios. Si ella quiere dañar su imagen, mandar su credibilidad al piso, seguir diciendo mil cosas y luego se contradice, es cosa muy de ella, pero por favor no comparar a ella como persona o mujer conmigo. Somos mujeres distintas, vivimos cosas muy distintas en el nivel de relación que tuvimos con la misma persona. Yo no bajo la cabeza por un viaje gratis”.

Hasta el momento La Puchy no ha dado su primera declaración acerca de lo ocurrido, esperaremos a ver si el comentario de La Gringa, logra hacer que Kathe Lino hable.