´La Puchy´ se pronuncia y niega rumores de agresión: “Carlos José no me ha maltratado, no me ha pegado”

La detonante y origen de la polémica que asomaba entre líneas una presunta agresión, Kathe Lino, mejor conocida como ´La Puchy´ ha roto el silencio y ha aparecido para dar voz de freno a los rumores y noticias que no paran de acaparar las redes, en torno a su relación con el presentador de televisión, Carlos José Matamoros.

Luego de que salieran a la luz unas fotografías de ella, con lo que parecen ser rasguños en su rostro, los medios de entretenimiento ecuatorianos, no paran de hacer conjeturas. Las imágenes las cuales fueron compartidas a través de sus propias historias de Instagram, han causado revuelo, pese a que fueron eliminadas casi de manera inmediata.

´La Puchy´ realizó un video donde se muestra sin un solo rasguño en su rostro, la grabación donde la ecuatoriana pidió respeto y aseguró que nada de lo que se está diciendo en redes sobre su expareja, es cierto, fue compartido por medio de la cuenta de farándula ´Viralizados´.

“Una vez más está confirmado que cuando uno sube una foto en las redes sociales, todo el mundo está acostumbrado a asegurar cosas que jamás existieron solo porque la suponen. Carlos José no me ha maltratado, no me ha pegado como todo el mundo lo está diciendo. Todas las parejas tienen bajos y altos y por favor ya déjense de generar tanto odio, tanta malicia, aquí hay dos familias de por medio que nos hacen daño, respeto por favor, para ambas familias. Y miren aquí está mi rostro, no tengo ningún golpe, ningún moretón, ya por favor, basta de tanta maldad”, dijo ´La Puchy´ en el transcurso del clip.

Sin embargo, la modelo no explicó con que finalidad subió las fotografías que actuaron como combustible en toda esta polémica que cada vez se extiende más y deja al descubierto los lados débiles de su ex relación.