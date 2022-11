Carlos José Matamoros borró todas las fotos con La Puchy de su Instagram

La decisión está tomada, las declaraciones ya fueron dadas y las redes sociales tampoco mienten, el presentador de televisión, Carlos José Matamoros, quiere hacer borrón y cuenta nueva, comenzando por su Instagram, donde no dejó ni pistas de que alguna vez tuvo algo con Kathe Lino ´La Puchy´.

Tras dar la pronunciación oficial de todo lo ocurrido durante su viaje Aruba con La Puchy, el ´Paparazzi´ en una entrevista dada para ´Agárrate´ aseguró que aunque muchos fueran incrédulos, su relación no iba más, el viaje solo fue una manera de despedirse “en los mejores términos”.

Una pronunciación que al hacer una vista rápida por su red social, se ve muy bien sustentada, Carlos José Matamoros no dejó ni una sola fotografía, ni por antigua que fuese, con quien fue la mujer con la que estuvo inclusive haciendo planes de boda, por lo que todo apunta a que el rostro de televisión va muy en serio con lo dicho.

Por su parte, quien no ha dado ninguna declaración y quien aún conserva más de unas postal de amor con el presentador, es La Puchy,. Hasta ahora Kathe Lino no ha realizado ni siquiera una publicación reafirmando lo dicho por su ex pareja, por lo que se desconoce si esta sería una decisión acordada.

Uno de los post que conserva La Puchy, aunque es antiguo, parece muy significativo, pues tiene como fecha de conmemoración el día de los enamorados.

Esperemos que si la ex pareja de verdad tomó la decisión de separarse, sea algo que contribuya de manera positiva para ambos, pues tanto Carlos José Matamoros como La Puchy, han sido centro de polémica mediática por dos semanas, tras la contundente publicación de la modelo, que dejó casi entre dicho que había sufrido una agresión física, sin embargo, la misma pareció haber puesto fin al amor de años.