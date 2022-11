La verdad detrás de la muerte del tiktoker que “captó un gigante en una montaña”

Fue en los primeros meses de este 2022 cuando el usuario de TikTok, Andrew Dawson, ganó popularidad al mostrar un video donde un “gigante” aparece en la cima de una montaña en Canadá. El ente provocó un sinnúmero de preguntas lo cual también desembocó en teorías.

Debido a la popularidad, Andrew se lanzó en un viaje para encontrar respuestas y fue ahí donde más momentos inusuales fueron captados. Objetos extraños, supuestas bases militares e incluso un helicóptero transportando un ente fueron publicados por el joven.

Fue días después de lo publicado, cuando el tiktoker comentó el porqué estuvo alejado de las redes mientras parecía que alguien más lo vigilaba.

No obstante, lo que verdaderamente preocupó a sus seguidores fue que no supieron más de él desde mayo; se conoció tiempo después que falleció sin conocer las causas especificas.

Mientras las teorías se destacaban en redes sociales, sobre todo culpando a un Gobierno, un cruel destino cobró la vida del hombre de 34 años. Fue su expareja Salma Awadd la que confesó qué pasó con su amado.

En primera instancia confesó que los videos de la persesución de autoridades fue todo un teatro y que la causa de su muerte no se debe a sus videos. En resumidas cuentas, Andrew se suicidó ya que padecía depresión.

“La causa de la muerte no tiene nada que ver con los tiktoks que hace. Andrew ha sufrido por muchos, muchos años de depresión y no se porque terminó así con su vida (se suicidó). Nada de eso fue real, la CIA no lo atrapó”.

“Los videos que captó con su cámara eran reales, sí. Pero los otros, las partes de los vehículos y eso, fue fabricado. Saben, de eso se tratan las redes sociales: te hacen ver cosas y te hacen creerlas”, finalizó.