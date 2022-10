“No te puedes tomar foto con él”: Las excéntricas exigencias de Bad Bunny para sus conciertos ¡Viene a Quito!

El promotor y productor de espectáculos musicales en México, Alex Tarin, reveló en una entrevista para el canal de Youtube Doble G, cuáles son las excéntricas exigencias de Bad Bunny para sus conciertos. El artista se presentará en Quitov como parte de la gira denominada ‘World’s Hottest Tour’. Su show se llevará a cabo el 16 de noviembre en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Tarin estuvo a cargo de una presentación de Bad Bunny en México en 2018 y aseguró que no pudo ni tomarse una foto con el intérprete de “Neverita”. “De él no tengo nada malo que decir pero, por ejemplo, imagínate así te lo pongo, uno paga, es el promotor, productor del evento y no te puedes tomar foto con él”, relató.

El ‘conejo malo’ tiene una gran lista de exigencias como vuelos en primera clase para su equipo o avión privado para él. “Ya era de que le tenías que rentar avión privado, tenía que ser un hotel cinco estrellas, habitaciones para 30 o 35 personas más staff. Los vuelos, aparte sus bailarines y la demás gente que no viene con él en el avión privado, pues tienen que ser de primera clase”, aportó.

También mencionó que el staff del cantante solicitaba para él y su equipo camionetas blindadas y si no las conseguían amenazaban con cancelar el concierto.

“Cualquier cosita que faltaba por todo iban a cancelar el show. Había una ocasión que en el catering te viene una lista y pedían 75 cervezas, 50 aguas, 15 toallas para limpiar el sudor. Todo estaba allí, pero faltaban, en vez de 75 cervezas habían 70, faltaban 5, en vez de las aguas faltaban 2 o tres toallitas para limpiar, pero estás de acuerdo que quien se va a tomar 75 cervezas, aparte que era el puro camerino del artista, entonces llegaban diciendo: ‘Te faltan 5 , te faltan 3 aguas, te falta esto si no está todo completo cancelamos show”, resaltó Tarín.