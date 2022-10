“Lo encuentro hipócrita”: lo que Paul Logan piensa de Bad Bunny

Así como Bad Bunny es considerado un gran artista con reconocimiento mundial y ganador de varios premios internacionales, el puertorriqueño también tiene algunos detractores. Paul Logan acusó al cantante de ser un hipócrita, tras la publicación del video “El apagón” que critica fuertemente los beneficios de impuestos que tienen los extranjeros en Puerto Rico.

Durante una entrevista con Philip DeFranco en YouTube, el estadounidense Paul Logan se refirió a Bad Bunny como un hipócrita que critica los mismos beneficios que él también goza.

Paul se mostró molesto durante su intervención. Esto se debe a que el video que dura aproximadamente 23 minutos, como una especie de documental, muestra la realidad de las familias puertorriqueñas frente a la Ley 20 y 22 de su país . El boxeador se sintió afectado, ya que vive en Puerto Rico junto a su familia, aproximadamente un año y medio.

“Veo cosas así y me duele… vi este video musical que me ha metido en medio de eso, que está rodeado de contexto y me hace ver como un buitre en Puerto Rico”.

— Paul Logan