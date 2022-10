El caso de Gabriela Sevilla ha impactado a toda Latinoamérica, cuando se conoció que desapareció cuando estaba yendo a la clínica a dar a luz. Dos días después fue encontrada en una casa de salud de Villa María del Triunfo, pero sin su hija. Las autoridades confirmaron que nunca estuvo embarazada y su novio también reveló que siempre tuvo dudas. Ahora, apareció el ginecólogo que la trató y esto dijo.

Pese a que testigos y familiares intentaron defenderla, con el paso de los días, han ido saliendo videos e imágenes que confirman que todo se trataría de una mentira.

El ginecólogo, Aristóteles Lojas, rompió el silencio y en una entrevista al medio “Hildebrant en sus trece”, acusó a Gabriela de una falsificadora.

El medio citado indica que Ramiro Gálvez, pareja de la mujer de 30 años, visitó al doctor para consultarle sobre la veracidad del embarazo. Este le presentó las radiografías del supuesto bebé que estaba esperando. Pero, el médico dijo que los documentos eran falsos: “¡Ella ha falsificado un documento mío!”, dijo.

Gabriela Sevilla mostró ecografías falsas a su pareja, asegura ginecólogo que la atendió y denuncia que falsificó su sello médico (Captura de pantalla)

Gálvez le dijo al doctor cuando fue a verla que ellos habían terminado en diciembre de 2021 y que después ella la había buscado indicándole que estaba embarazada. “Doctor, tengo que contarle algo personal. Lo que pasa es que yo tengo una pareja: Gabriela Sevilla Torello. Terminé con ella el 9 de diciembre del 2021, tuvimos relaciones un día antes. Después me buscó en febrero y me dijo que estaba embarazada. Yo me alegré, doctor, porque iba a ser papá. Pero ella debió dar a luz en agosto y todavía no da a luz’””, dijo el supuesto padre.

El sello médico del ginecólogo Aristóteles Lojas fue falsificado, dijo el galeno indicando que ese sello corresponde a una especialista en medicina estética. “Era un papel membretado como los que yo utilizo. Había falsificado mi sello y donde debía estar mi código del Colegio Médico había otro número”, reveló.

Aristóteles Lojas indicó que sí había atendido a Sevilla, pero en el 2019 y por un tema diferente a un embarazo.

Gabriela Sevilla y su familia dejaron de buscar a la bebé:

El 19 de octubre, Gabriela solo le envió un mensaje a su novio Ramiro Gálvez indicándole que ya iba a nacer su bebé, cuando él comenzó a llamarla, ella no contestó y solo se comunicaron por mensajes. El último mensaje de la mujer fue la foto de la espalda del taxista ya que indicó que había roto fuente y se estaba dirigiendo a la clínica.

Gabriela nunca estuvo embarazada y, aunque mostró tristeza ante la prensa, dejó de buscar a su supuesto bebé.

Podría enfrentar cuatro años de cárcel:

El informe completo realizado por la Policía sobre la supuesta gestación y presunta “desaparición” ya fue remitido a la Fiscalía de San Borja - Santiago de Surco. Ahora Gabriela Sevilla podría ser denunciada por el presunto delito contra la fe pública y falsedad genérica, ya que su historia clínica en la Clínica Internacional de San Borja, donde la joven aseguraba que atendía su embarazo, revela que no tuvo ningún chequeo médico relacionado a una gestación.

El Ministerio Público solicitará ahora una evaluación psicológica. Será el único conducto para precisar si realmente padece un trastorno mental, de no ser el caso podría ser condenada hasta a cuatro años de cárcel.