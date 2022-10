Sigue la polémica entre Carolina Jaume y Benny Colonico: “Hubo terceras personas que llevaron chismes”

La efímera relación de la ex presentadora de televisión Carolina Jaume y el empresario Benny Colonico, se convirtió como dicen popularmente en “un lleva y trae”. Recientemente, el italiano afirmó para las cámaras de ´Los Hackers de la farándula´ que no quería ni oír mencionar el nombre de la modelo, porque ella “lo utilizó”, pronunciación a la que Jaume no pasó por alto y dio su respuesta en una entrevista con ´De boca en boca´.

“Yo creo que hubo terceras personas que pues se metieron y malinterpretaron muchas cosas y llevaron chismes te cuento, te traigo, te uso y no te uso”, dijo inicialmente la también actriz, al tiempo que agregó, que en parte también hubo rumores y señalamientos que le causaron disgusto, como fue el de que aparentemente el magnate habría dicho que Carolina Jaume “le había pedido dinero prestado”.

“Que el me había dado dinero, que yo le había pedido dinero, él me pagó un dinero a cambio de una publicidad para su restaurante, ese día fuimos a comer, me cayó super bien, el tipo me pareció atractivo y todo, después si lo vi en varios medios, hablando de mí (...) me fue un poco incómodo cuando lo vi entrevistado por todo el mundo y él se encargaba de recibir a todos, cosa que nunca me había pasado con ninguna pareja, con ninguna persona con la que yo haya salido, cuando tu has visto a un Arturo Vizcarra hablando de mí. Hoy día vi que dijo que él dijo que me había dado 800$, 800$ fue lo que me pagó por hacer una historia. ¿A qué se interpreta esa dada de dinero? a que me dio dinero, o sea eso es una acusación muy grave, al menos a mí como mujer me hiere mucho en mi sensibilidad porque yo soy una mujer muy orgullosa con ese tipo de cosas”, aseguró.

Para cerrar, Carolina Jaume, explicó que ya ha hablado con el italiano, quien le ha respondido de forma muy respetuosa, sin embargo, señaló que obtuvo una fotografía, por parte de un productor de televisión, quien le aseguró que el mismo Benny lo estaría contactando para cerrar una entrevista con relación a ella, razón que agregó fue la gota que derramó el vaso en la relación, por lo que ahí habría pensado en tomar acciones legales.