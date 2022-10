Carolina Jaume aseguró sentirse utilizada por el italiano Benny Colonico

Tras toda la polémica del aparente nuevo novio de Carolina Jaume , ambos han dado su testimonio en redes sociales y en los medios para aclarar el estado de su relación. Hasta el momento, no han negado que han salido en varias ocasiones por cuestiones laborales, pero Jaume se cansó.

En medio de una entrevista con Viralizados.TV, la polémica presentadora Carolina Jaume reveló nuevas aclaraciones sobre su supuesta situación amorosa con el italiano. Días antes, muchos medios de comunicación se contactaron con Benny, quien aceptó varias entrevistas y afirmó en televisión nacional que sólo tenían una amistad.

[ ¿Se están conociendo? Benny Colonico volvió a hablar y dio más detalles sobre su relación con Carolina Jaume. ]

View this post on Instagram

Aparentemente, esto molestó a la presentadora guayaquileña.

“Para ser sincera sí salí a comer con él y todo, pero ya viendo la locura de circo de esta semana, no me gustó. No me gusta que salgan a hablar de mí en televisión”.

— Carolina Jaume