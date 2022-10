La Puchy pidió un alto a la polémica: “Cometí un error al subir y decir cosas que no eran verdad”

Si Kathe Lino ´La Puchy´ desconocía el poder mediático que tienen las redes sociales para hacer tendencia y polémica de un tema, cabe destacar, que ya lo conoció, y no precisamente de la mejor manera. La presentadora de televisión, quien se encuentra hace algunos días en Aruba, en compañía de su novio Carlos José Matamoros, se pronunció nuevamente, pidiendo casi entre lágrimas, el cese a los señalamientos en torno a su relación.

La modelo quien días atrás hizo una publicación que hasta el día de hoy le sigue haciendo protagonista de titulares, se confesó arrepentida y reiteró por segunda vez, que el presentador del programa ´Viva la mañana´ no le ha golpeado ni agredido nunca.

“Ahora que estoy un poco más tranquila, quiero decirles que todos los seres humanos cometemos errores y yo cometí un error al subir una foto y diciéndole a otras personas cosas que no eran verdad, si yo lo dije, en ese momento porque estaba con coraje, tenía celos, pero quiero aclararlo una vez más que Carlos José no me ha agredido ni nada no me ha pegado”, aseguró por medio de un video posteado en su cuenta de Instagram.

“Podría decir muchas cosas, pero solo digo YA BASTA 💔 lamento todo lo que te he causado @carlosjosemi”, es el texto que a su vez acompaña la filmación de ´La Puchy´.

Asimismo, la modelo explicó que el tema ya se ha salido de las manos, pues aunque ya Kathe Lino ya se pronunció hace algunos días, desmintiendo lo que habría dado a entender con las fotografías donde se mostró golpeada, aseguró que se siente un tanto atacada por las constantes publicaciones.

“Yo creo que ya es un tema que se salió de las manos, siguen y siguen atacando, no sé cual es el odio. Aquí hay dos familias de por medio y les están haciendo mucho daño, ya, en serio paren con eso. Créanme de corazón que estoy arrepentida de haber hecho lo que hice (...) si esto les da de comer ya basta con el chisme, yo no sé porqué en las páginas de farándula hay tanto odio”, dijo.