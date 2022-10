‘La Puchy’ publicó una foto con el rostro arañado y Carlos José Matamoros respondió a las acusaciones

Kathe Lino, expareja del presentador Carlos Jose Matamoros, más conocida como ‘La Puchy’ publicó una foto con el rostro arañado y con el texto que dice “Ya he callado tantas cosas durante mucho tiempo”. Sin embargo, la instantánea fue eliminada al poco tiempo de sus historias de Instagram.

¿Sería esta la razón de su ruptura? Actualmente ya no se siguen ni en redes sociales. Hasta el momento no se han pronunciado por los motivos de su separación y la explicación sobre las fotos de ‘La Puchy’. También se supo que le llegó un regalo al presentador por parte de la Puchy, luego de la polémica por a foto.

Respuesta de Carlos José Matamoros

Luego de la foto y los titulares de la farándula, Carlos José Matamoros habló del tema en el programa ‘Viva las mañanas’.

“Nunca he hablado mal de mis ex. Yo tengo mi verdad. Me da pena porque es un dolor de cabeza porque todo el mundo se cree con el derecho a opinar (...) Siempre he callado”,

“Hablando sobre el tema específico de ‘La Puchis’ nunca ha habido infidelidad, ni de mi parte ni de ella . Sin embargo lo que ha pasado me ha generado un gran dolor de cabeza. Primero ser objetivo de la páginas de farándula que han puesto lo que es ha dado la gana (...) A la gente mala fe y personas sin escrúpulos que son los últimos que podrían señalarme, yo solo les puedo decir ni así te reconstruyas la cara como la has reconstruido, el alma la tienes podrida”, dijo esa indirecta sin decir nombres.

La pareja había anunciado su matrimonio. La pareja planeaba viajar a Aruba donde iban a sellar su compromiso de amor.