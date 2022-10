Soraya Guerrero reveló contundente audio de ´La Puchy´ donde asegura que Carlos José Matamoros “siempre la ha golpeado”

Llueven controversias y tal parece que sin posibilidad de escampar, aunque Carlos José Matamoros y Kathe Lino ´La Puchy´ creyeron que irse de viaje lograría apagar la ola de pronunciaciones y conjeturas que existen en torno a su relación, no están ni cerca de esa realidad.

Cuando se pensó que todo estaba aclarado y el capítulo había sido cerrado, luego de que ´La Puchy´ saliera a desmentir cualquier tipo de agresión por parte de su novio Carlos José Matamoros, se conoció la existencia de un contundente audio, que pondría en duda la veracidad de lo que ya se ha dicho.

La presentadora Soraya Guerrero, quien habría sido calificada como “entrometida”, tras dar unas declaraciones con relación a la presunción de agresión que se posaba sobre la pareja ecuatoriana, se pronunció para defender su nombre y su credibilidad frente a las cámaras de ´Los Hackers de la farándula´.

“Yo no he estado metida en una pelea de marido y mujer, porque ese no es un objetivo al que yo estoy, era un tema mediático que nosotros íbamos a tratar en mi programa y por lo tanto lo que hice es ir a la fuente y tomar la versión de cada uno. Yo no he salido en redes sociales asegurando nada que sea falso, salí a dar la versión que ellos me dieron con la autorización de ellos. Carlos José me dio su versión de que él jamás la agredió y ´La Puchy´ me dio su versión de que Carlos José era quien la había agredido, pero sin embargo, han dicho que yo me inventé el tema y mi credibilidad y la de mi programa jamás se pone en juego”, dijo la presentadora.

El rostro de ´Calientitos´ expuso un audio el cual aseguró fue enviado por la misma ´Puchy´ en el cual se deja escuchar a la modelo decir, que aparentemente, esta no habría sido la primera vez que Carlos José Matamoros, la golpeaba.

“Supuestamente el anda diciendo que yo lo he agredido, que yo le he esto, lo que yo hice fue defenderme, yo no hice absolutamente nada más, porque él siempre me ha golpeado y siempre lo ha hecho”, es lo que se puede escuchar en la grabación revelada por Soraya Guerrero.

Al ser consultada sobre qué pensaba ella acerca del video realizado por ´La Puchy´ donde niega cualquier tipo de agresión por parte de su novio, Guerrero aseguró que para ella no se trata más que de una estrategia para salvar la relación.

“Conociéndola hizo el video, porque se dio cuenta que al exponer esto en redes sociales lo estaba lastimando, se le bajó la ira, se la bajó la furia y quiso de alguna manera salvar la relación, salvarla ella y salvar el viaje. Él estaba totalmente decidido que inclusive en las denuncias y las demandas que iba a hacer, iba a incluir a ´La Puchy´ porque no iba a permitir que su imagen se dañe”, aseguró.

Lo último que se supo de la polémica pareja es que se dieron una escapada a Aruba, en total sigilo, sin embargo, no lograron pasar desapercibidos.