¿Quién es JuanDa? El influencer que intentó suicidarse y le contabilizaron 38 heridas abiertas cuando estaba en el psiquiátrico

Juan David Morales, mejor conocido en las redes como JuanDa, es uno de los influencers colombianos de 22 años más seguidos en redes sociales. Sus ocurrencias y videos chistosos han alegrado el día a millones de usuarios. Siempre aparece alegre en sus historias y su risa es contagiosa. De hecho, por si aún no le cachas, él es el del audio: “Qué linda te ves trapeando esperancita”.

Pero lo que pocos saben es que detrás de ese buen humor y esa creatividad explosiva para hacer reír a las personas había una salud mental que atender. JuanDa soñaba desde niño con morir pese a que motivaba a sonreír a las personas con su contenido. El bogotano abrió su corazón ayer e hizo una serie de confesiones que arrugaron el corazón de más de uno.

Atentó contra su vida al punto de hacerse 38 heridas con tal de pasar a otro plano porque su vida le parecía “un asco”. A través de un en vivo en Instagram, donde tiene casi cinco millones de seguidores, confesó todo lo que atravesó mientras sus redes estaban desoladas y su audiencia lo aclamaba.

Fue tan masiva su convocatoria que el live que hizo en IG entró en el top cinco de las transmisiones más vistas en la red social. Incluso, fue que en 10 minutos ya habían más de 200 mil personas conectadas.

Planeó su suicidio

JuanDa contó que enfrentó una batalla de la que salió vencedor en contra de la situación de salud mental. Las lágrimas se apoderaron de él y seguramente de los espectadores cuando confesó que desde muy pequeño soñaba con terminar con su vida. Algo que había planeado para concretar en abril de este año.

“Siento que llegué a esta vida para ayudar a las personas que me quieren y ser como un soporte. (…) El 22 de abril de este año dije ‘llegó la hora’”

Dicha idea rodeaba su mente durante varias semanas durante ese mes y tras pasar días sin bañarse, sin levantarse de la cama ni nada de repente tomó la decisión de que un día no continuaría viviendo.

“Hace muchos años me he odiado, he odiado mi vida, he odiado muchísimas cosas de las que represento y siento que soy una carga”.

Un día se hizo tantas heridas en su cuerpo que quedó tendido en el suelo. Pero ‘Chandosa’ se acercó hacia él y lo llevó a hacerse una pregunta “¿Quién le va a dar desayuno mañana a ‘Chandosa’?”. Se levantó y llamó a uno de sus grandes amigos que le ha dado apoyo incondicional, el influencer, Brayan Mantilla, @_elbrayan_, quien lo convenció para asistir a un hospital psiquiátrico con el fin de tratar su depresión.

38 heridas abiertas

“El viaje al hospital psiquiátrico es lo más horrible que he sentido en mi corazón”, decía JuanDa. En ese lugar le contabilizaron 38 heridas abiertas y comenzó un proceso de aislamiento total. No podría hablar con sus amigos o seres queridos, y mucho menos podía acceder a su celular o a usar las redes sociales.

A medida que iba avanzando con su terapia, fue trasladado hasta una sección donde se le permitió tener contacto con otras personas. Entonces mencionó que fue consciente del valor de la música y de una sopa de letras, tal como sostuvo, su mejor compañía mientras estuvo en este centro.

Sin embargo, en una videollamada con su amigo Mantilla se enteró del elevado costo de estar internado. Quería salir de ese lugar al no poder pagarlo pero ‘El Brayan’ le quitó la preocupación al asegurarle que buscaría reunir fondos para costear su paso por el psiquiatra. Y así lo hizo.

Luego de unas semanas de estar recluido salió e intentó continuar con su vida, volvió a decaer: “Me escapé de todo lado, de las redes. No quería saber nada. Entré en un positivismo tóxico en el que no estaba preparado para una mala noticia. Me dio un ataque de pánico. No me sentía humano”.

Pero Mantilla lo alentó para que lo internaran por segunda vez. En esa estadía conoció más personas, disfrutó de las pequeñas cosas -como dibujar y hacer manillas- y se hizo más consciente de su estado emocional. Cuando fue dado de alta, se dio más tiempo para aparecer en redes y darle un mensaje de superación a sus seguidores.

“Todos somos valientes porque llevamos muchos problemas. (…) Quiero darme la oportunidad de ser yo, viví tanto tiempo buscando que los otros pensaran bien de mí. Quiero ser feliz”.

Al final de su video que regresó para quedarse en las redes sociales y que reactivará su interacción en sus cuentas verificadas.

“Ahora, tengo mucha empatía. Allá descubrí muchas cosas tenaces y personas. Lo más impresionante que me pasó fue caerle bien a personas que no conocía en mis redes sociales”.

Sus comienzos

JuanDa comenzó a ganar popularidad en redes sociales como Twitter y, más adelante, en YouNow, una plataforma de ‘streaming’. Sus primeros contenidos eran, en realidad, su propia vida: solía contar cosas que le pasaban y compartía ciertos momentos personales.

Lo que lo diferencia de otros creadores de contenido es que es una persona del común, que no nació teniendo millones en una cuenta bancaria.

Sus seguidores suelen recalcar esa característica a menudo en frases como “del pueblo para el pueblo” o “JuanDa representa a todos los colombianos de a pie que son felices más allá del dinero”.

El joven dedica grandes cantidades de tiempo a crear el contenido que publica en su perfil de TikTok, red en la cual acumula alrededor de 18 millones de seguidores. La dinámica de videos cortos de esta red social le permite crear ‘cercanía’ mediante rutinas y situaciones rutilantes e insólitas.