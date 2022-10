¡Enfrentados! Carlos José Matamoros asegura que Henry Bustamante no tiene “talento” para estar en ‘Siéntese quien pueda’

A Carlos José Matamoros le gusta la polémica, sin importar de donde venga. Luego de que ‘Los Hackers de la Farándula’ anunciaran una posible propuesta de trabajo que recibió Henry Bustamante del programa de farándula ‘Siéntese quien pueda’, el también presentador de televisión aseguró que Henry “no es un hombre de farándula”.

Así mismo, afirmó que si existen personas con la capacidad de estar en un programa internacional de farándula serían: Silvanata Torres, Mariam Sabaté o Giovanny Jaramillo, pero “como lastimosamente el que tiene padrino se bautiza”, agregó Matamoros.

Aunque la salida de Henry Bustamante del programa En contacto y su supuesta internacionalización, no son un hecho y él mismo lo ha desmentido, algunos ecuatorianos empezaron a cuestionarse si realmente el presentador estaría listo para ese tipo de retos profesionales.

A pesar de los comentarios negativos que realizó Carlos José matamoros, Henry Bustamante no dudó en responderle y a través de un pequeño texto en su cuenta persona de Instagram, mencionó directamente a su colega, donde le responde que en efecto “no me considero un hombre de farándula, soy un periodista”.

Además, el presentador de Ecuavisa aseguró que nunca usaría las referencias de Matamoros como expertos en farándula, porque “mis principios profesionales son opuestos a los suyos”.

“En algo coincidió con usted, yo no soy un hombre de farándula, jamás he aspirado a tanto. Soy periodista, comunicador. Pero, sobre todo, trato de ser respetuoso con los sueños y propósitos de todo ser humano”, escribió Henry en su breve comunicado.

También añadió que en sus deseos está que tanto Carlos José junto a todos los mencionados, recibieran una propuesta del programa ‘Siéntese quien pueda’ “celebraría desde ya, les deseo lo mejor”.

“Sigo anhelando cumplir metas en mi país. Si Dios me pone al frente retos, los tomo y doy lo mejor de mí. No le prometo quedarme siempre acá, pero si me voy, tranquilo, que mi intención jamás será representarlo. Tampoco lo tendré de referente. No le haré pasar vergüenza. ¡Gracias por su tiempo!”, finalizó Bustamente.