¿Henry Bustamante se va de En contacto? Esto aseguran ‘Los Hackers de la Farándula’

Los panelistas de ‘Los Hackers de la Farándula’ aseguran que Henry Bustamante es el próximo integrante de ‘Siéntese quien pueda’. El actual presentador de En Contacto llegaría a cubrir la vacante que dejó Liliana Rodríguez en el programa de farándula.

“Yo me he reído bastante cuando la gente dice eso, porque yo no soy reemplazo de nadie, porque termina uno creyéndolo”, aseguró Henry Bustamante a Leonardo Quezada durante una entrevista.

Además, hizo énfasis en que si existiera la posibilidad de ser uno de los panelistas de ‘Siéntese quien pueda’, no será para llenar el espacio de alguien, sino por su talento y mérito. Ante esto, ‘Lazito’ le preguntó sobre la supuesta llamada que tuvo con el productor del programa que transmite UNIMÁS y que duraría más de una hora. Sin embargo, Bustamante no negó, ni afirmó la llamada y se limitó a decir que “todo profesional en algún momento piensa en cruzar fronteras”.

“Cuando se dé la oportunidad de internacionalizarme, claro que si lo haré. Veo cerca la oportunidad de emigrar, porque me dieron la visa y tengo ganas, pero no aseguró que sea pronto ni con ‘Siéntese quien pueda’.

También afirmó que es prematuro preguntarle si se queda o se va de En contacto, porque cuando eso sea una realidad él va a anunciarlo como debe ser. ‘Lazito’ le recordó la despedida de Alejandra Jaramillo, haciendo referencia a que se fue de forma muy drástica y sin previo aviso “todos pensábamos que veníamos a un programa por el día de acción de gracias y resultó ser una despedida”, dijo Quezada.

Henry le repitió que nada está estipulado, pero “¡prepárate que viene noviembre y tu día de acción de gracias te espera!”. Lo que deja la duda de si, realmente, se va de Ecuavisa.

¿Será Andrés Salvatierra el reemplazo de Henry Bustamante?

‘Lazito’ no perdió el tiempo y de una vez abordó al boliviano Andrés Salvatierra, para preguntarle si estaba realizando un casting en vivo para entrar al programa por Henry Bustamante.

“He hablado con la producción y todos los directivos en diferentes oportunidades, pero nunca hemos tocado el tema sobre un trabajo acá. De repente me están probando, es una sorpresa, no lo sé”, dijo Salvatierra.

Así mismo aseguró que si le gustaría ser presentador del programa matinal “¿Quién no quiere un trabajo fijo? De repente si estoy haciendo un casting y no me lo han comunicado”, finalizó el ex chico reality.