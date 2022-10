Verónica Saltos sigue en la palestra pública tras su salida de ´Agárrate´: “Yo renuncié, no me botaron”

Tal parece que octubre es el mes de las polémicas y de las renuncias, otra presentadora de farándula, abandonó su lugar en el set y dijo adiós a su espacio de trabajo, nada más y nada menos que Verónica Saltos, una salida que aunque ya se había confirmado de manera oficial por Metro Ecuador, la misma sigue generando debate, la modelo quien fue captada hasta con maleta en mano, desmintió todo lo que se dice en redes, esta vez por las cámaras de ´Los Hackers de la farándula´.

“Yo renuncié, no es verdad tantas cosas que se dicen en pasillos, en redes sociales, que supuestamente yo me salí porque hablé de Alejandra ´La Caramelo´ eso no tiene nada que ver”, aseguró el ex rostro del canal digital ´Agárrate´.

Tras ser interrogada sobre si su renuncia habría respondido a la presión mediática a la que tuvo que hacer frente por los señalamientos emitidos hacia Alejandra Jaramillo y su presunta entrada a ´Siéntese quien pueda´ por medio de una “palanca”, la ecuatoriana respondió que no, pues aseguró que lleva muchos años en el ruedo de la controversia como para dejarse afectar por eso.

“Tengo nueve años siendo chica reality, estando en la palestra pública, estando en tantos conflictos por temas de farándula, ¿tu crees que voy a dar un paso a la derecha simplemente porque hay tanta gente que defiende a Alejandra Jaramillo? ¿yo me voy a ir de un programa?, eso no tiene nada que ver”, dijo.

De igual forma, Dieter Hoffmann, le preguntó si se arrepentía de algo de lo dicho con relación a ´La Caramelo´ y Verónica Saltos no titubeó en su respuesta. “Yo me mantengo en lo que yo dije y si lo digo es por algo”.

La ecuatoriana aseguró que su renuncia respondía netamente a proyectos personales, en este caso su línea de ropa, la cual explicó ya tiene cinco años en el ruedo del mercado. Aunque cabe destacar, que existe más de un rumor que apunta que la modelo no se llevaba tan bien con sus compañeros de espacio, al quien a la hora de cerrar la entrevista negó hasta el saludo.