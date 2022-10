“Hasta la mesera te has de haber ‘muchado’”: esta fue la reacción de Tami Rivera a la última broma que le hizo Kike Jav

Kike Jav casi le saca de casillas a Tami Rivera. El reconocido influencer decidió jugarle tremenda broma a la modelo, pensando que no le iba a tomar de mala manera. Sin embargo, la reacción de Tami fue inesperada y mostró una parte de ella que no conocíamos, sus celos.

La dinámica de la broma era lograr que Tami se moleste por ver como le coquetean a Kike de forma intensa. “En esta ocasión le vamos a hacer una bromita en el restaurante de un amigo mío”, señaló el influencer acompañado de una amiga.

“La mesera me va a coquetear full, que me va a decir Kike yo te conozco, que ya hemos vacilado antes, me va a querer dar un beso. Vamos a ver si la Tami se enoja o qué pasa”, señaló el reconocido personaje de las redes sociales.

Llega Tami al restaurante

De primer momento, para hacerla enojar, Kike y su acompañante le molestaron con la puntualidad y le dijeron: “buenas noches”, “media hora tarde”, para ir preparando la escena que se venía.

Posterior a ello, decidieron pedir algo para comer. Así empezaría el show de la supuesta mesera que se puso en modo melosa con el influencer que se lo ha visto junto a Tami como si fuera novios.

La cómplice se acercó diciendo: “Kike te acuerdas de mí”, mientras le dio un beso en el cachete y lo manoseó. Desde ahí, el rostro de Tami cambió completamente.

Y aunque no se esperaba una reacción de celos por parte de la modelo, pues ahí dejó ver su faceta con los reiterados reclamos que empezó a hacerle a Kike.

"Kike Jav provoca que Tami Rivera se ponga celosa"./ captura de pantalla de Facebook

“¿Qué atención? Nadie viene y te da una mucha, ni te acuerdas. A ver, ¿Cómo se llama? De ley a deber sido tu vacile, porque te dijo dos días, ni se qué. Ya hasta la mesera te has de haber ‘muchado’”, dijo molesta Tami.

Se le acabó la paciencia

Después de repetir varias veces el coqueteo de la supuesta mesera cada que iba a atenderlos, a la modelo se le acabó la paciencia. Por último, cogió la carta del menú, se la lanzó a Kike y le dijo: “ándate pues ándate, si quieres”.

Con eso se consumó la broma, pero a Kike casi le cuesta que Tami se enoje con él, más aún cuando en una entrevista con Meliza Yumisaca señaló que para ella, el infleuncer era un persona especial.