Con guante en blanco, así fue la respuesta de ´Lazito´ para Carlos Menéndez, tras impase viral

Lo prometido es deuda, el presentador del programa ´Los hackers de la farándula´ Leonardo Quezada, también conocido como ´Lazito´ realizó una breve pronunciación la noche del domingo, donde aseguró que revelaría todo los detalles, del inminente rechazo recibido por Carlos Menéndez, juez del reality ´Soy el mejor´, luego de que saliera a la luz, un video donde se le ve al mismo, haciéndole un rebote más que evidente.

Y tal como lo ofreció, lo cumplió, el ´Lazito´ aprovechó el espacio televisivo para el cual labora, para dirigir unas palabras no solo a Menéndez, sino también al público, quienes quedaron con la interrogante de qué pudo haber sucedido entre ellos. El rostro de farándula ecuatoriana aseguró en primer lugar, que no es una persona caracterizada por acumular rencores, para él, lo que sucede en los sets de grabación, se queda allí.

“En lo personal yo señores, créanme que cuando salgo de este estudio se me olvida todo, o sea yo no me llevo nada a lo personal, yo soy una persona que si tiene que estar aquí sentado y tiene que hablar sobre un tema lo hace. Yo no tengo ese tipo de resentimientos, si otras personas lo tienen, mira yo también podría irme peleando con todo mundo, haciéndole puche, torciéndole la cara a todo mundo, porque hay gente que también así como uno habla, también hablan de uno”, dijo Leonardo Quezada.

Asimismo y aunque no la mencionó, hizo alusión a un reciente intercambio de opiniones sostenido hace tan solo unos días con Silvana Torres ´La Veneno´, quien aseguró que no se sentaría nunca a comer con ´Lazito´ porque es una persona “selectiva”. “Yo me siento a comer con quien sea, yo saludo a quien sea, porque es mi manera de ser, es mi personalidad” agregó,

De igual forma y para cerrar su pronunciación, explicó que solo intentó ser amable con el también bailarín, puesto que se encontraban en un evento social. “Si él creyó, o piensa que yo no merezco un saludo de él, está bien, perfecto, en ese momento yo fui amable porque estábamos en un evento social y yo no puedo llegar con la cara de idiota”.