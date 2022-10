“Flow de la mata”: Alejandra Jaramillo con la voz de El Chombo; así le quedó este tremendo ‘trend’

Alejandra Jaramillo ha estado en boca de todos por los recientes conflictos que ha tenido en el reality show de UNIMÁS, “Siéntese quien pueda”. Sin embargo, más allá de su protagonismo como personaje de la farándula y también como imagen de la pantalla chica, la esmeraldeña se ha apoderado de las redes sociales. Es así que desde Instagram promociona su programa de dieta keto, como también momentos con su familia y amigos. Sin embargo, algo que también le gusta hacer es ‘trends’ o bailes que están en tendencia. Ahora Ale utiliza la voz de El Chombo para entretener a sus usuarios.

‘La Caramelo’ está vestida con unos shorts y un top oscuros para entrenamiento. Además lleva una bata color crema y realiza varios gestos super graciosos, mientras trata de que se compacte lo cómico del audio con la belleza física de la comunicadora.

“Esto que tú estás viendo aquí no es fácil. ¿Tú sabes cuántos años de flow tienes que acumular para llegar aquí? Muchos. Porque esta vaina no se trata de ser bonito, no. Se trata de flow. Flow de la mata, del que fluye de la fuente original. Esto es flow genuino”, se escucha en al audio del trend.

Así mismo, Ale trató de exagerar los movimientos para que pueda completar lo que en la descripción de su publicación dice: “Flow de la mata since 1992″, lo que provocó la reacción de muchos de sus seguidores.

La hermosa ecuatoriana que se encuentra actualmente en Miami, práctica ‘crossfit’; un deporte que consiste en una secuencia de rutinas que sirve para desarrollar resistencia cardiovascular/respiratoria, fuerza, resistencia, potencia, flexibilidad, velocidad, agilidad, coordinación, precisión y equilibrio, en las personas que lo practican.

Además es panelista en el reality show ‘Siéntese quien pueda’ y emprendedora con su negocio sobre la dieta keto y estilo de vida saluidable.

