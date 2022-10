¿Respuesta a Liliana? Alejandra Jaramillo que ella sí es un ‘caramelito’ pero no ‘de cianuro’

Alejandra Jaramillo acepta que no es ‘moneda de oro’ para caerle bien a todo mundo. Aunque ella no suele confrontar a sus detractores, si ha hecho algunas publicaciones que podrían interpretarse como indirectas para quienes no la quieren mucho.

Recientemente, la hija de ‘El Puma’ José Luis Rodríguez le puso un apodo en ‘Siéntese quien pueda’. Dijo que ella era un “caramelitos de cianuro”. Pues parte de los constantes ataques de ella en contra de la ecuatoriana. Que además le ha dicho manipuladora.

Jaramillo, de su lado, ha dicho que esas actuaciones han sido totalmente reales. Incluso cuando Rodríguez le dijo “payaso” al amigo de Ale, Henry Bustamante, la esmeraldeña lo defendió.

Baile para seguir demostrando que es un caramelo

Recientemente, Jaramillo compartió un TBT (Throwback Thursday) de ella cuando hizo el JLo Challenge. Fue en 2020 cuando lo publicó, justo en el año en que el show de medio tiempo del Super Bowl estuvo Jennifer junto con Shakira.

Al ritmo de ‘Get Right’ Jaramillo sacó ‘sus prohibidos’. El video tiene más de medio millón de reproducciones. “Caramelo, que primero aprendiste a bailar antes de caminar”. Escribió en sus historias recientemente.

Sin duda, Jaramillo sabe como callar en los momentos correctos y después reaccionar de la manera más delicada. Sin insultos ni indirectas.

La semana pasada, dijo en ‘En contacto’ que ella esta consciente que no a todo el mundo ella agradará. Después lo hizo para el micrófono de Leonel Allegues, quien abordó a ‘La Caramelo’ cuando salía de un evento.

“Siempre van a haber detractores. En la vida no siempre todo es bueno y positivo. Uno no tiene que enfocarse en lo negativo. Yo trato de agradecer lo bueno y continuar”, mencionó.

Sobre Liliana

La hija de ‘El Puma’, días atrás publicó en redes sociales un video explicando “me parece una maniobra diabólica, de manipulación, de cierto personaje en el panel, para manipular el resultado de un programa que es internacional”. Y añadió “casi todos los panelistas somos genuinos, sabemos lo que estamos haciendo, somos profesionales del arte, y no hay doble caras, los personajes que vienen como lobos disfrazados de conejillos son los primeros que devoran”.