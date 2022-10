Melissa Gate le respondió a su ex amiga Andreina Bravo: “Que clase de amistad es esa”

Tal parece que el concepto de amistad entre la cantante Andreina Bravo y la modelo Melissa Gate, no está muy claro, o por lo menos ninguna de las dos comparte el mismo significado. Las artistas quienes hasta hace algún tiempo se consideraban inseparables, ahora se contrarían una a otra, al intentar explicar el por qué de su repentino alejamiento.

Fue tras las más recientes declaraciones dadas por la intérprete de ´Arte´ durante el programa de Mariela Viteri llamado “Cocinemos con Mariela”, que la colombiana decidió pronunciarse y dar su versión de lo sucedido entre ellas.

La ecuatoriana al ser consultada por su distanciamiento dijo que sentía un profundo cariño por Melissa, pero “ella tenía un problema en el que quería que yo esté inmersa. No voy a hacer eso”, dijo Andreina, a lo que la ex participante de ´El poder del amor´ respondió.

“Es que me mandaron una entrevista de una amiga que supuestamente me quiere mucho y que nunca va a poder olvidarme y bla bla bla bla bla, y cuando yo le pedí que habláramos me dejó en visto y nunca me escuchó, entonces que clase de amistad es esa, donde dejas en visto a tus amigos y nunca les respondes y aparte de todo prefieres creerle a los medios de comunicación y a la gente chismosa que hay en tu país que a tus amigos, a parte de todo dijeron que yo le robé y ella se quedó callada, entonces no entiendo que tipo de amistad y de amor es ese”, fueron las declaraciones dadas por Melissa, las cuales recoge la cuenta de Instagram del portal Fuullfarándula.

Asimismo, la colombiana posteó un breve video por medio de su cuenta personal, en el que dice “Y recuerden amiguitos, tus amigos quieren verte bien, pero nunca mejor que ellos”, lo que deja una clara indirecta para su ex compañera de reality.